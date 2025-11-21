València celebra el Día Mundial de la Filosofía

València ha celebrado el Día Mundial de la Filosofía de la mano del profesor Miguel Ángel Padilla. El pasado viernes, tuvo lugar el Congreso por la Celebración del Día Mundial de la Filosofía, proclamado por la UNESCO. En esta oportunidad bajo el lema de "Hacia la unidad por la diversidad", se realizaron dos ponencias sobre "La sabiduría del diálogo: de la pluralidad de Machado a la unidad interior", por la profesora de filosofía Isabel Leston y "El viaje del alma: del mito a la alquimia interior".

Por el profesor de filosofía Miguel Ángel Padilla, subrayando el valor duradero de los valores que promueve la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano, para cada cultura y cada individuo.

El Día Mundial de la Filosofía, proclamado por la UNESCO, se celebra el tercer jueves de noviembre para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo intercultural. La fecha fue establecida oficialmente en 2005 para resaltar la importancia de la filosofía, su contribución a la democracia, los derechos humanos y la tolerancia.

El objetivo de este encuentro es destacar la importancia del pensamiento filosófico en el desarrollo de cada cultura y para la humanidad en general, promover el diálogo entre culturas y estimular el pensamiento crítico e independiente, ayudar a comprender los grandes desafíos contemporáneos y construir una sociedad más tolerante y respetuosa y subrayar la importancia de la enseñanza de la filosofía para las generaciones futuras.