La Academia de Gastronomía reúne a expertos y chefs en una jornada dedicada a la cultura del arroz en la Albufera

La Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana -AGCV- ha celebrado la 'Jornada sobre la cultura del arroz', un encuentro que reunió a agricultores, productores y representantes de la gastronomía valenciana en el Tancat de l’Estell, en El Palmar, para analizar el presente y futuro del arroz de la Albufera y poner en valor su relevancia cultural y culinaria. Las instalaciones son las pertenecientes a Arroz Tartana: una empresa familiar valenciana especializada en arroces.

La jornada ha comenzado con una mesa redonda con la participación de Luis Blanch, agricultor arrocero y profesor de topografía en la Universidad Politécnica de Valencia; Rafa Máñez, agricultor y propietario de Arroz Ciudad de Sueca; Raúl Corbí, fundador y gerente de Agricorbi; Juan Valero, fundador y gerente de Arroz Tartana; Vicente Rioja, chef del restaurante Rioja y Raúl Magraner, chef del restaurante Bonaire.

El debate, moderado por Sergio Terol, presidente de la AGCV, ha abordado asuntos clave como los resultados de la campaña 2025 y la situación actual del cultivo, las problemáticas derivadas del cambio climático, las limitaciones normativas en materia fitosanitaria y la evolución de los precios. Asimismo, se ha debatido sobre las estrategias para mejorar la rentabilidad del agricultor sin comprometer la sostenibilidad ambiental y económica del cultivo del arroz en la Albufera.

Otro de los puntos destacados ha sido la necesidad de reforzar la conexión entre el sector arrocero y el consumidor, tanto profesional —restauración e industria alimentaria— como doméstico, poniendo en valor las variedades locales, la identidad territorial y la tradición culinaria ligada al arroz. Los chefs participantes han reflexionado también sobre la situación actual de la paella valenciana, su proyección internacional y las nuevas tendencias gastronómicas que buscan evolucionar sin perder el respeto por la tradición.

Tras el debate, los asistentes han visitado un tancat histórico, donde han podido conocer de primera mano el entorno natural y agrícola que sustenta la producción arrocera de la zona. La jornada ha finalizado con un menú diseñado para poner en relevancia la riqueza gastronómica del arroz valenciano. Los asistentes han degustado esgarradet con mojama y cebollà d’anguiles, paella Valenciana de la Albufera con pato, preparada con dos variedades de arroz: 'Albufera y Marisma' y una selección de vinos y cavas valencianos.

A la jornada asistieron, entre otros, Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo y José María Lozano, presidente del Consejo Valenciano de Cultura.

La 'Jornada sobre la cultura del arroz' tiene como objetivo fomentar el conocimiento del sector arrocero valenciano, difundir sus valores culturales y promover un diálogo entre agricultores, industria y gastronomía para garantizar el futuro de un producto emblemático de la Comunidad Valenciana.