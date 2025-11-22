El barroco Gaspar de Crayer y el vanguardista Julio González debutan en el Museo de Bellas Artes con sorpresa oculta

El Museo de Bellas Artes de València da la bienvenida a dos 'nuevos' artistas: Gaspar de Crayer (Amberes, 1584 - Gante, 1669) y Julio González (Barcelona, 1876-Arcueil, 1942). La pinacoteca de la calle San Pío V ha comprado este mismo mes en subasta por 60.000 euros dos nuevos cuadros, uno del artista barroco y otra del pintor y escultor que da nombre al IVAM que, además, ocultaba una sorpresa en su reverso. En ambos casos, es la primera vez que el museo incorpora a estos artistas en su colección.

Del artista barroco Crayer, el Bellas Artes ha comprado en la casa de subastas Ansorena 'Retrato de una dama vestida de negro' por 40.000 euros, tras ejercer el Estado el derecho de tanteo. Este óleo sobre lienzo de grandes dimensiones -220 x 127 centímetros- muestra a una dama de identidad desconocida.

Representada de cuerpo entero, destaca por unas "hermosas facciones y un porte distinguido, con su mirada dirigida directamente al espectador y destacando sobre un fondo dorado en penumbra", explican desde la casa de subastas.

Además, continúan, "posee la singularidad de que sus brazos caen displicentes a ambos lados del cuerpo; un recurso poco habitual en los pintores del momento que preferían apoyar las manos de sus retratadas en sillones o portando algún tipo de objeto como pañuelos o abanicos. Lleva puesto un vestido de seda negra con 'conque', especie de cuello-capa de los vestidos femeninos, muy de moda comienzos del siglo XVII que se elevaban en la espalda por encima de los hombros sirviendo de marco al rostro".

Vista completa de 'Retrato de una dama vestida de negro' / L-EMV

"El enorme cuello de puntas blancas a juego con las mangas -continúa la descripción- también potencia ese efecto, contribuyendo a crear una imagen de empaque y distinción, que se completa con el collar y los pendientes de perlas en forma de pera. La decoración del vestido se complementa con una flor negra y una roja cerrando el escote y también con un tocado negro, adornado con un ramillete floral, que se prolonga detrás del cuello a modo de capa. Sin duda, la fuente de inspiración de esta obra está en el 'Retrato de María de Médicis' realizado por Frans Pourbus el Joven (en Museo del Prado), en la que la figura adopta una misma posición en una composición similar, llevando también el mismo tipo de vestimenta. Este hecho llevó a que en algunos inventarios antiguos fuese confundida su identidad con la de la soberana de los franceses".

Esta obra, señala Ansorena, fue asignada a la producción de Gaspar de Crayer por Matías Díaz Padrón, "destacando su elegante porte y singular distinción, así como la atmósfera envolvente y tonalidad rosada, típica del pintor flamenco, en cuyos retratos se aprecia la influencia de Rubens y Van Dyck".

En cuanto a la procedencia de la obra ha sido a lo largo de los tiempos de alta alcurnia: de la Colección del Marqués de Leganés pasó a la Colección del Conde de Altamira pera seguir en la Colección del Duque de Baena, la Colección del Marqués de Astorga, la Colección del Marqués de Asprillas, la Colección de la Condesa de Melgar y de ahí por sucesión hasta sus actuales propietarios, que ahora la han vendido.

Aunque esta es la primera obra de Crayer que el museo incorpora a su colección, Crayer ya estuvo presente anteriormente en la pinacoteca valenciana. En marzo de 2018 el Bellas Artes expuso de forma temporal la imponente obra 'Rinaldo y Armida', de la Colección Epiarte, entidad vinculada a Prensa Ibérica, que la prestó al museo para su exhibición.

Julio González antes de la escultura

Lejos ya del Barroco, el Bellas Artes continúa en su afán por ampliar su colección de arte moderno. El museo ha comprado, también en Ansorena, por 20.000 euros el cuadro figurativo del artista catalán Julio González 'Femme et bebe avec petite maison', una maternidad en paisaje. Se trata de un óleo sobre cartón, de 57 x 42,5 centímetros, realizado en 1906, antes de que el artista se dedicara fundamentalmente a la escultura. Como curiosidad, esta obra 'esconde' en su reverso un boceto con el rostro de una niña sin identificar.

La obra de Julio González comparad por el Bellas Artes. / L-EMV

Según explica el director del Bellas Artes, Pablo González Tornel, "uno de los principales objetivos del Museo de Bellas Artes es la custodia y difusión del patrimonio artístico valenciano y español. Dado que Julio González es un destacado escultor y pintor de las vanguardias con especial énfasis en el cubismo y en el constructivismo, ciertas obras, sobre todo las figurativas, de algunos autores deben incorporarse al discurso museológico del Bellas Artes", justifica el director la adquisición de esta pieza.

González retrata en este cuadro a una madre que lleva un bebé en brazos, en una escena ambientada en un paisaje campestre. Se trata de una pintura donde el dibujo predomina sobre el color y que guarda una sorpresa: en la parte trasera del cartón hay realizado el boceto de la cara de una niña.

La cara 'oculta' en el cuadro de Julio González. / L-EMV

"Esta obra -relata González Tornel- pertenece a la primera etapa de la pintura de Julio González, periodo que va hasta la finalización de la primera guerra mundial, en el que su pintura está marcada por la influencia del simbolismo francés y la producción neoclasicista de Puvis de Chavannes. Mientras Picasso realiza su 'etapa azul', Julio González emplea un tono más grave en sus maternidades, paisajes y escenas cotidianas".

Sobre su procedencia, la obra tuvo como primer propietario a los señores Cecile Appert, quienes lo adquirieron directamente al artista. Tras ellos pasó a una colección privada francesa y depués a un particular de Madrid.

Estudio de la maternidad

La adquisición de 'Femme et bebe avec petite maison, maternidad en paisaje' por parte del Bellas Artes "supone un hecho muy relevante, pues permite a nuestra institución un estudio en profundidad de la iconografía de la maternidad a lo largo de la Historia del Arte, desde el gótico con las Vírgenes con Niño hasta la modernidad de la mano de Julio González. Este hilo conductor refuerza el plan museológico del Bellas Artes, que plantea, además de la cronología, el lenguaje figurativo de las artes visuales como elemento capaz de aglutinar las producciones artísticas desde la Edad Media hasta el mundo contemporáneo", añade González Tornel.

La intención del Museo de Bellas Artes es exponer ambas piezas a lo largo de 2026.