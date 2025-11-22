Kevin Herm Connolly, un puente musical que conecta València con Irlanda

En Galway, como en el resto de Irlanda, la música está en todas partes: en pubs, plazas y casas particulares. Kevin Herm Connolly creció entre acordes de guitarra y melodías al piano, y hoy sigue llevando ese espíritu allá donde va, no ya con la música tradicional, sino con su propia propuesta que crea desde València. De un país donde la música es el vehículo que transporta la memoria colectiva de una identidad a una tierra cálida donde suena en cada esquina y donde una buena parte de la población sabe tocar un instrumento. Hace cinco años decidió cruzar el continente, cambiar el Atlántico por el Mediterráneo y fijar su residencia en València. Lo que iba a ser una breve visita terminó convirtiéndose en su segundo -«¡o incluso primer!»- hogar. «Vine a pasar un par de días y me gustó tanto que volví meses después… y ya no me fui», recuerda.

València y Galway comparten algo esencial: la música siempre está sonando de fondo. Para Connolly, hay paralelismos claros, como la importancia de las lenguas locales que usan esta forma de comunicar para transmitirse entre generaciones. El valenciano y el gaélico han sobrevivido a épocas muy oscuras gracias a la música. No solo eso, sino que el 'Cap i casal', como también Galway, son ciudades que luchan por hacerse un hueco frente a grandes centros culturales como son Madrid y Barcelona o, en Irlanda, Dublín o Cork. Pero también hay diferencias sorprendentes: «Las orquestas de Fallas me dejaron alucinado, algo así no lo tenemos en Irlanda, ni en ningún otro lugar», comenta con humor.

Para vivir esta experiencia musical en directo, Kevin Herm Connolly actuará el próximo sábado 22 de noviembre en la sala Ador de València, presentando su repertorio más reciente, incluyendo su nuevo single Badder. Una cita que promete conectar al público valenciano con la energía y sensibilidad de un artista que hace de la música un puente entre culturas.

La carrera musical de Kevin comenzó muy pronto. Con ocho años componía sus primeras canciones al piano y aprendía guitarra practicando con los Beatles. Más tarde formó bandas de grunge con amigos, y en Dublín se unió a El Diablo, con quienes giró y grabó discos. Como solista, ha tocado en Europa y Sudamérica, viviendo incluso en Perú, y en los últimos años ha grabado singles entre València, Oviedo y Dublín.

La escena de música en directo es otro puente entre Irlanda y València. «En Irlanda, los pubs viven de la música; es casi una obligación cultural», explica Kevin. «Aquí, la música en vivo también aporta magia a la ciudad, aunque se manifieste de otra manera». Su visión se traduce en un proyecto que combina la calidez del folk y el indie con toques experimentales, irónicos y juguetones. La influencia de sus años viajando por Latinoamérica y España se cuela en cada canción, creando un sonido que mezcla tradición y modernidad, la isla esmeralda con el Mediterráneo.