Motos y cuadros

Mi marido es de motos y coches; yo de libros y cuadros. Lo sé, dicho así parece que no tengamos nada en común, pero en las cosas importantes lo tenemos, que es lo que al final construye una relación. Esta semana ha sido de eventos fantásticos para los dos, aunque confieso que gano yo en nivel de disfrute (ha habido más de lo mío que de lo suyo).

Si hay un evento por excelencia que a toda persona de bien que le chifle el motor no se pierde, ese sin duda es el Moto GP, que el domingo pasado tuvo su gran final en València, con la victoria del italiano Marco Bezzchi. No saben ustedes la de tardes que he visto con mi marido las carreras del mundial, ni la de sobremesas con larguísimas conversaciones de él con sus amigos moteros, desguazando minuciosamente desde unos amortiguadores, una trazada, o el casco de algún piloto. Es lo que tiene sentir pasión por algo.

Lo que no sé si saben ustedes es que al terminar las carreras, los pilotos quisieron celebrar el final del mundial con una fiesta en Tatel Valencia, un restaurante fantástico y divertido, donde caras conocidas del paddock se mezclaron con empresarios y valencianos de pro. Desde el piloto Fabio Quartararo, junto a representantes de Dorna Sports, como su CEO Carmelo Ezpeleta y Enrique Aldama. También asistió el equipo Pramac Racing, acompañado por su director deportivo y ex piloto Fonsi Nieto. Una noche sin duda muy divertida, y bien merecida para los pilotos tras un año muy duro.

Otra noche maravillosa fue sin duda la que vivimos en el Ateneo Mercantil de València, presidido por Carmen de Rosa, que dio a conocer sus premios literarios en la VII gala de la Noche Valenciana de las Letras. Este año el Premio Nacional de Novela ha recaído en ‘El Círculo Fénix’, de Joaquín Ferry.

Además el escritor Máximo Huerta (inteligente, agudo y muy simpático) fue distinguido con el Premio de las Letras del Ateneo 2025 por su trayectoria literaria, que le entregó Juan Carlos Caballero. Entre los presentes también estaban, entre otros, Reme Mazzolari, Toni Alcolea, Mayren Beneyto, Angela Pla, Laura Fitera, o Eva Marcellán. Por cierto, precioso el abrigo estampado de flores de Eva.

Un apunte rápido antes de continuar: mi querida Carmen de Rosa estuvo hace poco nada más y nada menos que con doña Elena de Borbón, Infanta de España, en el conmemoración de los CXXXVII Jocs Florals de la Ciudad y Reino de Valencia, y donde se nombró regina del Jocs Florals a María García Vallcanera.

Visto que hablamos de letras, no puedo dejar de recomendarles (y este tipo de recomendaciones siempre me gusta mucho hacerlas) el libro ‘Corazones’· de Lola Soriano, que es florista y escritora. Debo confesar que le compro desde hace años preciosas flores en su puesto de la plaza del Ayuntamiento, ‘Flores La Violeta’, y cuando me contó que había escrito un libro no dudé en comprarlo.

No esperen ustedes una novela al uso, es más bien un diario de vida, un libro que nace para respuesta a preguntas que muchas veces se quedan en el camino. Dirigido a mujeres como usted y como yo, habla de cómo muchas veces no gestionamos nuestra vida como deberíamos, como dejamos que la ilusión nos lleva a caminos donde pensamos que vamos a triunfar, pero luego la vida tiene otros planes… Me quedo con una de sus frases: «La ilusión te lleva donde te domina el corazón».

Y el corazón es precisamente lo que pusieron los artistas que ganaron la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge, que fueron Mónica Jover, primer premio con la obra ‘Campo Encriptado’, y segundo premio para Volkan Diyaroglu. La gala fue muy especial y cargada de sentiemiento, ya que se honró la memoria de Juan José Castellano Comenge, quien falleció el año pasado, y había sido el anterior presidente y fundador de la Fundación.

La Fundación adquiere las obras ganadoras para su colección y logra uno de sus principales objetivos, que es promover y difundir el arte de la Comunitat Valenciana. Entre los presentes estuvieron Horacio Silva, presidente del jurado y comisario de esta exposición, Nicolás Bugeda, Enrique Vázquez, y artistas como Joël Mestre Fruisard y Ferrán Gisbert.

Babiloni en Fundación Bancaja

Siguiendo con el mundo del arte, que maravillosa fue la inauguración de la exposición ‘Caleb’ de la pintora Cristina Babiloni en la Fundación Bancaja, el pasado miércoles. Mujer de Manuel Colonques Sanz, hijo del dueño de Porcelanosa, y muy conocida en la sociedad castellonense, su exposición es un recorrido por su producción artística más reciente, centrada en la relación entre materia, naturaleza y espiritualidad.

En ‘Caleb’ Babiloni se inspira en la leyenda de una isla misteriosa para construir un universo simbólico donde realidad y ficción, memoria y olvido, se entrelazan. Texturas, colores vibrantes y paisajes inmersivos que invitan a la calma, la introspección y la reconexión con el entorno.

Fue un evento en el que los colores sólidos, con azules klein y verdes lima, llenaron el especio del salón con plasticidad y belleza. Entre los invitados no podía faltar parte de la familia, con la presencia de María Colonques Sanz, Martina Colonques Babiloni y Andrés Benet. También tuve ocasión de saludar a Ruth Merino, consellera de Hacienda; Susana Marqués, alcaldesa de Benicasim; Elena Roig Nogueroles; Blanca de la Torre, directora del IVAM, o Belén Herrera Ottino, directora de la galería Opera Gallery.

Como siempre elegantes y fantásticas estaban Nela Gómez, patrona de la Fundación Bancaja, Paz Olmos, Maria José Navarro o Liana Navarro. Me alegró volver a saludar a Vicente Barrera, que hacía tiempo no veía, que estaba junto a Vicente Muñoz y María Roca, David Lladró y Alberto Martí Navarro.

Mujeres que integran el club gastronómico Trébol en la inauguración de la nueva temporada. / GF

Como suele ocurrir en estas ocasiones, una presentación artística es también un lugar de encuentro para artistas de diferente índole, como Helga Grollo, Francisco Sebastián Nicolau, Ana Talens, o Ximo Amigó. Sin duda una exitosa inauguración, y desde aquí felicito a la artista por la magnífica exposición. Termino con un evento tan sorprendente como divertido. El Círculo Gastronómico Femenino Trébol (sí, las mujeres también tenemos de eso) inauguró su cuarta temporada con una comida inspirada en la época medieval. Disfrutaron de una propuesta gastronómica elaborada para la ocasión, por el restaurante del Casino de Agricultura, seguida de una sorpresa temática dedicada esta vez a Isabel de Villena.

Las asistentes tuvieron el honor de contar con la historiadora medieval Lucía Sabater, quien les introdujo en la vida y obra de esta destacada figura valenciana, y la jornada terminó con el desfile de un traje inspirado en Isabel de Villena, diseñado por Alba García, que puso el broche final a esta innovadora experiencia de arte, historia, y gastronomía.

Como verán, mucha cultura que disfrutar en estos días.