Mónica Naranjo enciende el Roig Arena con sus grandes hits

Hace casi un año que Mónica Naranjo anunció la que iba a ser una de las grandes giras de su vida. La artista catalana quería celebrar sus 30 años sobre los escenarios por todo lo alto y, para ello, ha orquestado un espectáculo majestuoso que repasa los grandes temas de su discografía. Tras recorrer México, Estados Unidos y varias ciudades de España, el “Greatest Hits Tour” llegó anoche al Roig Arena congregando a más de 12.000 asistentes.

Para el concierto de Valencia, la artista reforzó la producción escénica mediante la incorporación de un nuevo diseño de luces y un vestuario renovado, con el objetivo de ofrecer un espectáculo frenético. Acompañada de una banda, bailarines y coristas, con Agoney como artista invitado en el show previo al concierto y Nebulossa como invitados especiales, Mónica Naranjo se presentó sobre el escenario de Roig Arena con la garra y la energía que la caracteriza.

Mónica Naranjo en el Roig Arena. / MAO

La catalana recorrió su discografía interpretando las versiones originales de temas icónicos como “Desátame”, “Sobreviviré” o “Pantera en libertad”. También entonó su single más reciente, “Por un Like”, producido por el dúo Nebulossa y que marca un reencuentro con el sonido que la convirtió en una de las figuras clave del pop en español.

Tras más de dos horas de concierto, en las que sus seguidores pudieron revivir sus grandes éxitos con los arreglos originales que marcaron a generaciones, Mónica Naranjo despidió la noche con una gran ovación que pone de manifiesto por qué continúa siendo una de las voces más icónicas de la música en español.