El Consell Valencià de Cultura se adherirá hoy al manifiesto contra la política lingüística del Consell y la asfixia económica a la AVL

El Consell Valencià de Cultura aprobará en el pleno de hoy su adhesión al manifiesto promovido por escritores valencianos contra la política lingüística aplicada por el Consell del PP a instancias de Vox y la asfixia económica a la que se ha sometido a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El escrito, que fue firmado por más de 400 autores y autoras de la Comunitat Valenciana, además de asociaciones y entidades vinculadas con la literatura, ha recabado un apoyo sin precedentes en el mundo de la cultura valenciana y ahora llega a la máxima institución representante. La comisión de gobierno acordó la semana pasada que la adhesión al documento fuera al pleno de este lunes a petición de más de un tercio de los miembros del consejo.

Así, el punto saldrá adelante, si se mantiene la previsión, con la mayoría de los consejeros, pese a las dudas que el presidente, José María Lozano, hizo públicas en el pleno de septiembre, cuando ya se sometió a debate este apoyo. Entonces, Lozano no se cerró en banda pero argumentó que la institución no podía sumarse porque el CVC tenía sus propias formas de expresión, como tampoco podían presionar al Consell para revertir el recorte presupuestario al que han sometido a la AVL. Lozano se situó entonces en la vía de no injerencia, pero los consejeros progresistas han forzado para este pleno que el CVC se posicione incluyéndolo, ahora sí, en el orden del día.

Lozano, designado por el presidente Mazón, no ha presentado batalla y todo indica que no lo hará en el pleno, con la mayoría de miembros a favor. De hecho, tal como anunció en septiembre, él mismo se reunió con los impulsores del manifiesto, Vicent Borràs y Antoni Fluixà, quienes le pidieron que el CVC llevara a cabo las gestiones necesarias con la Generalitat para que frenaran los ataques tanto a la academia como a la propia lengua y dejara de ser usada como un arma política.

El debate llega en un momento distinto al de hace dos meses: Carlos Mazón está de salida y llega un nuevo presidente que abre un interrogatorio sobre la política que aplicará respecto al valenciano. Aunque no se esperan grandes cambios en la tendencia -porque seguirán dependiendo de Vox-, desde luego se abre una ventana para tratar de revertir las políticas aplicadas sobre la lengua.

De ahí que sea un momento importante para ejercer cierta presión. Los consejeros designados por los partidos de izquierda en el CVC quieren visibilizar el apoyo de este órgano estatuario a su hermana, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, después de las amenazas del partido de extrema derecha de querer "asfixiarla", con un recorte del 50 % de su presupuesto y el anuncio, por parte de Carlos Mazón, de que se le cambiará el nombre a "Academia de la Llengua Valenciana", además del cuestionamiento constante a sus resoluciones normativas y ortográficas.

Tal como expresaron también los escritores, el CVC se posicionará contra la discriminación que sufre el valenciano en la radiotelevisión pública valenciana y en el ámbito educativo, donde se impulsó una consulta para que el alumnado pudiera elegir en qué lengua estudiar -donde ganó el valenciano-, así como la declaración de Alicante como zona castellano hablante.