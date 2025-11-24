Marc Granell rebrà el Premi Lletraferit de Cultura Valenciana
Els guardons se celebren el pròxim divendres 5 de desembre en el Centre Cultural La Beneficència
Els Premis Lletraferit, organitzats per Llibres de la Drassana amb el suport de la Diputació de València, arriben a la seua octava edició amb una gala presentada per la comunicadora Laura Grande que tindrà lloc el dijous 5 de desembre a les 19:30 hores en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència de la ciutat de València, amb les seues tres categories de Novel·la, Novel·la Juvenil i Cultura Valenciana.
En la gala s’atorgarà també el Premi Lletraferit de Cultura Valenciana, que, després d’haver estat concedit a Joan Francesc Mira, Josep Piera, Manuel Vicent, Paula Bonet, Ferran Torrent i Rodolf Sirera, enguany recaurà en el poeta Marc Granell (València, 1953). Segons apunten els organitzadors, “Granell representa com pocs l’essència d’una literatura compromesa, lúcida i profundament humana dins del panorama literari valencià. La seua trajectòria travessa dècades de dedicació incansable a la llengua i a la poesia, i ha contribuït a consolidar una manera d’entendre la cultura valenciana basada en la sensibilitat, la dignitat i la memòria. No debades, ha sabut connectar amb generacions molt diverses, des dels experts i els docents fins als lectors i poetes més jóvens, gràcies a una veu clara i honesta que combina lirisme, ironia i una mirada crítica sobre el món que ens envolta. Amb el guardó volem reconéixer la seua obra, la seua influència i el seu mestratge“.
Més de 35.000 exemplars
Just després que tres dels grans triomfadors de les anteriors edicions, Carles Fenollosa per Narcís o l’onanisme (2018), Guillermo Colomer per L’últim dels valencians (2019) i Rafa Lahuerta per Noruega (2020), hagen publicat les seues noves novel·les, Guerra, victòria, demà (2025), Aura en Manhattan (2024) i La promesa dels divendres (2024) respectivament, arriben els VIII Premis Lletraferit, que aspiren a repetir l’èxit literari d’altres convocatòries. En este sentit, cal indicar que les novel·les premiades fins ara, que, a banda de les mencionades també inclouen Càndid (2021) de Miquel Nadal, Els inútils (2022) d’Andreu Sevilla, Mireia (2022) de Puri Mascarell i És naufragi de Magda Simó (2025) han venut en conjunt de més de 35.000 exemplars.
Enguany, segons apunta el president del jurat dels Premis Lletraferit, l’editor de Llibres de la Drassana Toni Sabater, la convocatòria ha estat un èxit, la més nombrosa fins al moment, amb una seixantena d’obres presentades: “Estem aclaparats per la rebuda de tants originals amb tant varietat. La nostra aposta és la de seguir oferint literatura en valencià i en clau valenciana d’alta qualitat”.
Premi Diafebus
Cal recordar que en l’acte del divendres 5 de desembre a la Beneficència també s’entregarà el Premi Diafebus de Novel·la Juvenil, que l’any passat va obtindre Marc Balaguer per Els devastadors de la flama: el misteri de les falles fosques (2025). Amb anterioritat, el va guanyar el raper i creador de contingut Alfons Pérez Daràs, Malparlat, per Aitana Torrent, caçadora d’espantacriatures, que ja va per la sexta edició, amb milers d’exemplars venuts, sumant-se a la resta de reconeguts premis, com l’àlbum il·lustrat El diari de Laia de Sergio Hernández i Toni Caballero, la novel·la fantàstica La Casa Invisible, de Carme Cardona, o els llibres d’aventures La tempesta de Sant Joan, d’Óscar Mora, El traficant de nits, d’Ivan Carbonell, i El capità Boira a Eivissa i Formentera, de Tono Fornes.
A més de la preuada estatueta en bronze dels Premis Lletraferit, dissenyada per l’escultor Jaume Chornet, els guanyadors de les dos categories de Novel·la i Novel·la juvenil rebran 6.000 euros i 2.000 euros respectivament i l’editorial Drassana publicarà les seues obres en els pròxims mesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- La hora oscura de Mazón resiste a los testigos clave
- “Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”
- El cuaderno de Llorca: un Consell sin grandes cambios y una revolución en Presidencia