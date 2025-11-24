Morrissey actuará en València el próximo mes de marzo

Morrissey, ex líder de The Smiths e icono del pop británico, actuará el próximo 12 de marzo en el Palau de les Arts de València en una gira española que recalará también en Zaragoza y Sevilla. La venta general de entradas se abrirá en la página web de Serious Fan Music el 28 de noviembre a las 10:00 h.

"La influencia de Morrissey es innegable", destaca en un comunicado SFMusic y Primavera Sound, promotoras del concierto. "Colectivamente considerado como una de las figuras más relevantes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación, ha publicado trece álbumes de estudio en solitario. Todos ellos alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido, aunque su relevancia está muy por encima de cifras y condecoraciones. Recientemente, Morrissey recibió el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a los derechos de los animales", añaden.

Como vocalista de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. Como solista, ha consolidado un sonido que aún resuena hoy en día, Cuando vio la luz el primer sencillo de The Smiths, Hand In Glove, la realidad musical cambió para siempre y se inauguró así una colección de himnos generacionales como "This Charming Man", "How Soon Is Now?" y "There Is A Light That Never Goes Out". Cuando Morrissey emprendió su carrera en solitario, esa colección se amplió con "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood", "English Heart" o "First of the Gang to Die".

Pablo López en concierto

Poco a poco se va desvelando la agenda de conciertos en la ciudad de València para 2026. Hoy también se ha anunciado que el Palacio de Congresos será una de las primeras paradas de “El Niño del Espacio en Concierto”, la nueva gira de Pablo López. El concierto tendrá lugar dentro de la programación del ciclo E! Fest Valencia el 24 de enero y las entradas se pondrán a la venta el próximo 25 de noviembre a las 11:00 horas, a través de la web www.efestival.es

Tras años consolidado como una de las voces más sensibles y magnéticas del pop español, el pianista y compositor malagueño regresa a los escenarios con un espectáculo creado para teatros y auditorios, en el que combinará sus éxitos más reconocidos con inéditas composiciones de su próximo álbum. El anuncio de esta nueva gira coincide con el lanzamiento del single “El niño del espacio”, anticipo de una etapa creativa que el propio artista ha definido como “ilusionante y profundamente personal”.

Con una puesta en escena cuidadosamente diseñada y acompañado por su banda habitual, Pablo López protagonizará una noche marcada por la emoción, la cercanía y la intensidad interpretativa que caracterizan sus directos.