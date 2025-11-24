Sale a subasta por 100.000 euros una Verónica gótica casi idéntica a la del Museo de Bellas Artes de València

La casa de subastas Ansorena ha sacado a la venta por un precio de salida de 100.000 euros una tabla gótica que encuentra a su casi 'gemela' en el Museo de Bellas Artes de València. Se trata de una Verónica de la Virgen, atribuida a un maestro de la Corona de Aragón, y relacionada con los modelos y producción del valenciano Gonçal Peris (1380 y 1444), autor de la obra de la pinacoteca de la calle san Pío V.

La tabla del Museo de Bellas Artes de València con la Anunciación en el reverso. / L-EMV

Según explica la casa de subastas, "este hermoso icono de la Virgen, de tipología específica y bien definida, está estrechamente incardinado con los antiguos territorios que conformaron la Corona de Aragón. Son retratos marianos de pequeño formato [esta es de de 37 x 29,5 centímetros] en los que María aparece representada sobre un fondo dorado de busto, con la cabeza ligeramente ladeada y cubierta por la toca y el manto que, en general, suelen ser prendas de color blanco o tono marfileño".

Los expertos de Ansorena, señalan sobre este tipo de piezas que "tuvieron una gran difusión a partir del 1400, coincidiendo con la llegada del gótico internacional y el reinado de Martín el Humano (1396-1410), quien desempeñó un papel especial en su popularización. Pertenecía al tesoro real una imagen de Virgen muy venerada, tradicionalmente considerada como 'vera efigies' para la que Martín el Humano mandó construir un relicario al platero valenciano Bartomeu Coscollà, con el escudo real esmaltado; una imagen-relicario que, afortunadamente, hoy se conserva en la Catedral de València. Aunque existían imágenes de la Virgen atribuidas a San Lucas en otros lugares, la pertenencia al monarca y su antigüedad eran garantes que servían para legitimar dicho icono, lo que explica la proliferación de imágenes como esta en los territorios de la Corona de Aragón. Estas 'copias' realizadas sobre madera, sin ser reliquias propiamente dichas, estaban imbuidas del aura y la virtud del retrato original de la capilla real".

Quizá, entre todas imágenes conservadas que responden a esta tipología, la más conocida sea la que se conserva en el Museo de Bellas Artes de València atribuida a Gonçal Peris, "cuya imagen de belleza idealizada sigue el prototipo real", añaden desde Ansorena. En su reverso, a modo de bifaz, figura una Anunciación, atribuida a Pere Nicolau. "Este modelo mariano presenta una estrecha relación con la obra inédita que aquí presentamos, que sigue casi de manera puntual el modelo de Peris, aunque entre ellas existen diferencias", matizan desde la casa de subastas.

Imagen completa de la tabla inédita que sale a la venta. / M. A. García

El ejemplar del museo, detallan, "está imbuido de una mayor delicadeza y difiere en la tonalidad de las vestiduras de la Virgen por ser éstas violáceas. En el fondo dorado figuran estrellas y presenta en la parte inferior una filacteria con la salutación angélica 'Ave gratia plena dominus', mientras que, en esta obra, la inscripción reza 'Ave Maria Gratia'".

Parecido com una tabla de la Catedral

Las relaciones con los modelos de Gonçal Peris no terminan aquí, sostienen: "Es conveniente relacionar esta imagen de la Virgen María con el modelo femenino de una tabla conservada en la Catedral de València, fechada en 1412, que representa Santa Marta y San Clemente. Se observa un mismo modelado de los rasgos fisonómicos del rostro y una particular decoración en la cenefa de la orla de la toca. Por tanto, creemos conveniente, como mínimo, relacionar esta obra con el pintor Gonçal Peris, pudiendo haber salido de su taller o haber sido realizada por algún maestro de su círculo más próximo", apuntan sobre la pieza que sale a subasta.

"Estos modelos siguieron siendo repetidos cuarenta años después por Joan Reixach (1411-1484), el más fecundo de los alumnos de Peris. Entre los ejemplos se pueden citar la bifaz de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Pego o la fantástica tabla que, procedente de la antigua colección Durrieu, fue adquirida por el Museo del Louvre", concluyen.