Arte
Sale a subasta por 100.000 euros una Verónica gótica casi idéntica a la del Museo de Bellas Artes de València
La pieza, de pequeñas dimensiones y relacionada con el valenciano Gonçal Peris, plasma el rostro de la Virgen
La casa de subastas Ansorena ha sacado a la venta por un precio de salida de 100.000 euros una tabla gótica que encuentra a su casi 'gemela' en el Museo de Bellas Artes de València. Se trata de una Verónica de la Virgen, atribuida a un maestro de la Corona de Aragón, y relacionada con los modelos y producción del valenciano Gonçal Peris (1380 y 1444), autor de la obra de la pinacoteca de la calle san Pío V.
Según explica la casa de subastas, "este hermoso icono de la Virgen, de tipología específica y bien definida, está estrechamente incardinado con los antiguos territorios que conformaron la Corona de Aragón. Son retratos marianos de pequeño formato [esta es de de 37 x 29,5 centímetros] en los que María aparece representada sobre un fondo dorado de busto, con la cabeza ligeramente ladeada y cubierta por la toca y el manto que, en general, suelen ser prendas de color blanco o tono marfileño".
Los expertos de Ansorena, señalan sobre este tipo de piezas que "tuvieron una gran difusión a partir del 1400, coincidiendo con la llegada del gótico internacional y el reinado de Martín el Humano (1396-1410), quien desempeñó un papel especial en su popularización. Pertenecía al tesoro real una imagen de Virgen muy venerada, tradicionalmente considerada como 'vera efigies' para la que Martín el Humano mandó construir un relicario al platero valenciano Bartomeu Coscollà, con el escudo real esmaltado; una imagen-relicario que, afortunadamente, hoy se conserva en la Catedral de València. Aunque existían imágenes de la Virgen atribuidas a San Lucas en otros lugares, la pertenencia al monarca y su antigüedad eran garantes que servían para legitimar dicho icono, lo que explica la proliferación de imágenes como esta en los territorios de la Corona de Aragón. Estas 'copias' realizadas sobre madera, sin ser reliquias propiamente dichas, estaban imbuidas del aura y la virtud del retrato original de la capilla real".
Quizá, entre todas imágenes conservadas que responden a esta tipología, la más conocida sea la que se conserva en el Museo de Bellas Artes de València atribuida a Gonçal Peris, "cuya imagen de belleza idealizada sigue el prototipo real", añaden desde Ansorena. En su reverso, a modo de bifaz, figura una Anunciación, atribuida a Pere Nicolau. "Este modelo mariano presenta una estrecha relación con la obra inédita que aquí presentamos, que sigue casi de manera puntual el modelo de Peris, aunque entre ellas existen diferencias", matizan desde la casa de subastas.
El ejemplar del museo, detallan, "está imbuido de una mayor delicadeza y difiere en la tonalidad de las vestiduras de la Virgen por ser éstas violáceas. En el fondo dorado figuran estrellas y presenta en la parte inferior una filacteria con la salutación angélica 'Ave gratia plena dominus', mientras que, en esta obra, la inscripción reza 'Ave Maria Gratia'".
Parecido com una tabla de la Catedral
Las relaciones con los modelos de Gonçal Peris no terminan aquí, sostienen: "Es conveniente relacionar esta imagen de la Virgen María con el modelo femenino de una tabla conservada en la Catedral de València, fechada en 1412, que representa Santa Marta y San Clemente. Se observa un mismo modelado de los rasgos fisonómicos del rostro y una particular decoración en la cenefa de la orla de la toca. Por tanto, creemos conveniente, como mínimo, relacionar esta obra con el pintor Gonçal Peris, pudiendo haber salido de su taller o haber sido realizada por algún maestro de su círculo más próximo", apuntan sobre la pieza que sale a subasta.
"Estos modelos siguieron siendo repetidos cuarenta años después por Joan Reixach (1411-1484), el más fecundo de los alumnos de Peris. Entre los ejemplos se pueden citar la bifaz de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Pego o la fantástica tabla que, procedente de la antigua colección Durrieu, fue adquirida por el Museo del Louvre", concluyen.
Venden un retrato de Sorolla por 50.000 euros
La casa de subastas Ansorena vende el próximo 11 de diciembre por un precio de salida 50.000 euros el lienzo 'Retrato de Tomás Rodríguez y Rodríguez', pintado por Joaquín Sorolla en 1914. Se trata de un óleo sobre lienzo en el que el artista valenciano plasma la figura de Tomás Rodríguez y Rodríguez, fundador de las tapicerías Rodríguez Hermanos de Madrid, por encargo del propio retratado.
El género del retrato por encargo fue uno de los más cultivados por Sorolla, con más de 500 obras realizadas a lo largo de su trayectoria. Estos trabajos, aunque no fueran los que más le motivaran artísticamente, le permitían establecer una red clientelar y de relaciones sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- La hora oscura de Mazón resiste a los testigos clave
- “Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”
- El cuaderno de Llorca: un Consell sin grandes cambios y una revolución en Presidencia