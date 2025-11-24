Siete orquestas participan en Festival CaixaBank de la C. Valenciana

El Institut Valencià de Cultura, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y CaixaBank presentan la VII edición del Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar en el Palau de les Arts de València los días 29 y 30 de noviembre con la participación de siete orquestas valencianas.

El 29 de noviembre, el festival comenzará a las 17.00 horas con la participación de tres orquestas: la Jove Orquestra de la Societat Musical de Canet d’en Berenguer, dirigida por Cristóbal Navarro; la Orquestra 4 Cordes de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, dirigida por Víctor Manuel Carbó; y la Orquestra Simfònica de la SIUM de Tavernes de la Valldigna, con la dirección de Ximo Arias.

VII Festival Orquestres / Levante-EMV

El 30 de noviembre, el Auditori del Palau de les Arts acogerá a partir de las 11.00 horas a la Orquestra Simfònica de la Societat Instructiva Santa Cecília de Cullera, dirigida per Bernat Quetglas y a la Orquestra Simfònica Vila de Sant Joan de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant, dirigida por Celia Torá.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas será el turno de las dos últimas orquestas del festival, la Orquesta Sinfónica de la Unión de Llíria, dirigida por Andrés Valero, y la Orquesta Sinfónica La Primitiva de Llíria, dirigida por Juan José Aguado.

El Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana se enmarca en el programa ‘CaixaBank escolta València’, financiado por la entidad bancaria y que cuenta con diversas líneas de actuación durante el año.

'CaixaBank escolta València'

'CaixaBank escolta València' es una iniciativa puesta en marcha en 2014 por CaixaBank en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura, dirigida a apoyar a las sociedades musicales valencianas y promover la actividad musical y educativa en el territorio.

Entre las líneas de este proyecto se encuentran la convocatoria anual de becas para estudiantes de las escuelas de música; los concursos, festivales y ciclos de conciertos de orquestas de la Comunitat Valenciana; el proyecto de recuperación de patrimonio ‘Música a la llum’, y L’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada por CaixaBank, y que alberga desde finales de 2020 la sede de la FSMCV.