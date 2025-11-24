València se escribe en sus calles: un mapa literario invita a descubrir la ciudad a través de sus autores

A partir de hoy hay un nuevo trazado para recorrer València. No será a través de sus calles, sino de las palabras que la han contado. El Mapa Literario de València realizado en colaboración con la librería Railowsky, propone una mirada inédita a la ciudad mediante fragmentos de obras que la han convertido en escenario narrativo. Una cartografía donde conviven el valenciano y el castellano, donde cada barrio se enlaza con una historia y donde la literatura vuelve a demostrar que también es territorio.

Tras un 2025 especialmente duro para el tejido cultural, Prodigioso Volcán decidió llevar la iniciativa a València, tras haber hecho lo propio con Madrid y Barcelona. Se reforzaba así su compromiso con las librerías y los creadores valencianos en forma de homenaje a su tradición editorial, a su escena literaria y a la riqueza lingüística que articula la ciudad, todo ello plasmado con el arte del ilustrador Raúl Arias.

El resultado es un mapa ilustrado que recopila citas de decenas de autores que han escrito València, desde evocaciones de sus calles históricas hasta pasajes que retratan barrios contemporáneos. Un mosaico lingüístico y narrativo que invita a leer el espacio urbano de otra forma. Pero la experiencia va más allá del papel: el proyecto incorpora también un mapa interactivo y colaborativo, donde los ciudadanos pueden profundizar en cada referencia, descubrir librerías vinculadas a cada zona y aportar nuevas citas literarias.

Un extracto del Mapa Literario de València con una cita de Manuel Vicent sobre la Estació del Nord. / L-EMV

El contenido del mapa se compone de una cuidada selección de frases y citas extraídas de libros referenciales que suceden en València. Un trabajo exhaustivo realizado por la periodista de Levante-EMV, Marta Rojo, que estará en la presentación de esta tarde en la librería Railowsky junto a otra redactora de este diario, Laura Ballester, y el escritor Rafa Lahuerta, encargados demostrar el trabajo que se ha prolongado casi dos años.

"La ciudad de València es escenario y casi personaje en muchas novelas, cuentos y poemas. Es verdad que la asociamos normalmente con Blasco Ibáñez, con la poesía de Vicent Andrés Estellés y ahora también con obras que retrasan muy bien la ciudad como ‘Noruega’, de Rafa Lahuerta, pero hay muchas más referencias que son bastante desconocidas y que ha sido muy interesante encontrar", explica Rojo, encargada de seleccionar los contenidos literarios del mapa.

El cuidado trabajo aborda todas las épocas, desde Lope de Vega, que retrata el Puente del Real en 'La viuda valenciana', hasta Rafael Chirbes y su relato 'El año que nevó en València', donde aparece La Malvarrosa. Y de todos los géneros: desde el cómic 'Regreso al edén', de Paco Roca, que habla de la desaparecida playa de Nazaret, hasta la poesía árabe de Ibn Al-Abbar que habla de los “hermosos días de la Ruzafa”, pasando por la novela policiaca sobre asesinatos en la plaza de toros.

Para Rojo, "hacer esa exploración nos sirvió para darnos cuenta de que también hay vida más allá del casco histórico de la ciudad, a pesar de que solemos ser muy centralistas cuando hablamos de València y literatura". Apunta entonces a la propia Laura Ballester, porque así lo demuestra en su libro 'Lluitant contra l'oblit' sobre el accidente del Metro de 2006, que también ha sido incluido en el mapa, o los libros recientes sobre la ruta del bakalao, que se llevan la literatura a la periferia.

"Otro de los grandes descubrimientos ha sido el de una literatura política o de denuncia hiperlocal que desconocía: hemos encontrado desde historias de resistencia en La Punta hasta el lamento por la pérdida de la identidad del Cabanyal o la crítica al tratamiento de las personas en el CIE de Zapadores, reconvertido en escenario de una novela distópica. Todas esas referencias formando esa naranja que ha diseñado Raúl Arias dan una idea de lo rica que es la literatura sobre València", subraya Marta Rojo.

Precisamente, para María Moya, consejera delegada de Prodigioso Volcán, estos mapas nacen de una certeza, porque las ciudades existen "gracias a sus habitantes, a sus lugares y a sus costumbres... pero también se construyen con literatura". "Muchos autores han convertido ciudades como Madrid, Barcelona y València en escenarios de sus historias y en Prodigioso Volcán hemos querido cartografiar estos espacios para crear mapas literarios", señala Moya.

Del mapa personal al oficial

Cuando uno lee una obra que sucede en su ciudad -València, en este caso-, una suerte de referencias se impregnan en el imaginario propio y resulta complicado desprenderse de él. De ahí que un paseo por Ciutat Vella sea una vuelta a leer 'Noruega', de Rafa Lahuerta, pero también la Plaza del Ayuntamiento con las obras de Ferran Torrent. Esa forma de ver la ciudad, a través de una novela o un poema, es la intención que reside en este mapa, a través de la literatura que se ha producido en ella.

Moya recuerda también las palabras de Martín Tascón, fundador de la compañía, quien definía el proyecto como una forma de “cartografiar con caligrafía las texturas, líneas y formas de la ciudad a través de las citas que algún autor dedicó a sus plazas, parques o calles”. Una idea inspirada en proyectos como los de Paula Sert y que encontró en el trazo de Raúl Arias, ofreciendo una estética perfecta para convertir la ciudad en un mapa tatuado con palabras.

Con esta nueva edición, la ciudad se convierte en una lectura en sí misma: un territorio donde cada esquina habla, cada avenida cita y cada barrio puede ser una página. Un mapa para recorrer con los pies, pero también con la imaginación.

Iniciativa laureada

La iniciativa forma parte de una trayectoria con más de una década de recorrido. Prodigioso Volcán editó en 2010 el primer mapa literario de Madrid junto al ilustrador Raúl Arias: una recopilación de citas que permitió “dibujar” la ciudad con las palabras de Hemingway, Baroja, Galdós, Max Aub o Umbral. Aquella primera versión, publicada en digital, alcanzó tal repercusión que la editorial Taschen la incluyó en su volumen 'Information Graphics', dedicado a las mejores infografías del mundo. Aquel éxito desembocó en una tirada impresa en 2013 que se agotó rápidamente.

El proyecto continuó creciendo. En 2017, también de la mano de Arias, se reeditó el mapa madrileño y nació un nuevo mapa literario dedicado a Barcelona, esta vez con textos de Gil de Biedma, Bolaño, Pla o Salisachs. La ilustración adoptaba allí la forma del famoso dragón del Parc Güell, una metáfora perfecta de la ciudad que Gaudí convirtió en icono. Ambas piezas se presentaron en uno de los actos centrales de La Noche de los Libros de ese año.

El Mapa Literario de València es también una muestra del vínculo que Prodigioso Volcán mantiene con el mundo del libro. “Llevamos los libros en nuestro ADN”, afirma Moya. De ahí proyectos como Minilectores, la experiencia Estar en Babia, la exposición ATLÁNTICAS, la creación de la librería El libro imposible en Ponferrada o las colaboraciones con espacios como +Bernat en Barcelona y Railowsky en València.