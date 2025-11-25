Los actores y actrices denuncian el menosprecio de la Generalitat a la producción valenciana

Los actores y actrices de la Comunitat Valenciana denuncian que la situación de las artes escénicas valencianas "sigue siendo crítica". Que, tras el daño que le provocó la dana, se suma "la falta de un decidido apoyo institucional" al sector, un "compromiso claro" con los profesionales y una "gestión destinada a la promoción del cine y del teatro de producción autóctona". Una situación que, a través de un comunicado dicen, "se acentúa con la política de ayudas" ya que las partidas presupuestarias se han reducido y las convocatorias de subvenciones sedemoran.

Pero, afirman, este "menosprecio al producto autóctono" se evidencia en el número de producciones públicas de teatro promovidas por el Institut Valencià de Cultura. "En una comparativa con los últimos años, y según los datos publicados en la web del IVC en su apartado de producción propia, en la temporada 2024-2025 se estrenaron solo dos producciones propias, La Mancha y Plenamar. Esta última además solo estuvo dos semanas en cartel en el Teatro Rialto, cuando los años anteriores las producciones de teatro tuvieron exhibiciones de entre 4 y 6 semanas con repartos de entre 8 y 10 actores y actrices", explican.

Premios de los actores y actrices / Clara Muñoz

Como ejemplo, continuan desglosando, en la temporada 21-22, el IVC realizó 5 producciones propias donde participaron unos 45 actores y actrices con una media de exhibición de 5 semanas. En la temporada 22-23 realizó 5 producciones propias, más 2 reposiciones, donde participaron medio centenar de actores y actrices durante al menos 4 semanas de exhibición. Llamativo también es el dato de este año de funciones de producción valenciana en el Teatre Principal de Valencia, donde se han realizado 35 funciones de compañías del resto de España y ninguna de la Comunitat Valenciana. Las cifras en el Teatro Rialto han sido de 39 funciones valencianas por 36 del resto de España.

Precarización

El colectivo también cuestiona la programación de Sagunt a escena donde, dicen, de las 9 obras que se exhibieron en el escenario del Teatro Romano, solo 2 eran de producción valenciana, dejando a las compañías locales en el denominado Off Romano y otros escenarios no principales.

Desde el sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) se advierte de que “si las ayudas llegan tarde, si no se hacen más producciones públicas y con más intérpretes y no se programan compañías valencianas, se está abocando al sector a una mayor precarización y a un claro debilitamiento de la artes escénicas valencianas en un contexto muy adverso para la promoción cultural valenciana”. La asociación añade que “solo le pedimos al IVC que cumpla con sus funciones y no priorice otros intereses que no sean cuidar y proyectar la producción autóctona y a los profesionales que la representan”.