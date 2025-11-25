Navidad
Fundación Bancaja instalará un belén monumental de más de 1.000 figuras
El conjunto escultórico, creado en 1996, se expondrá en la sede de la institución del 29 de noviembre al 11 de enero
La Fundación Bancaja presentará en su sede en Valencia el 'Belén Fundación Bancaja. Una historia monumental', un conjunto escultórico monumental que recrea los momentos más importantes en torno al nacimiento de Jesús. El trabajo de montaje se está desarrollando estos días para su apertura al público el sábado 29 de noviembre, avanza el centro sociocultural.
El belén está integrado por más de 1.000 figuras que representan un amplio relato histórico con piezas artesanales. El viaje narrativo sigue un orden cronológico que incluye la Anunciación en Nazaret, el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y la Huida a Egipto.
"La iniciativa del Belén Fundación Bancaja surgió a principios de los años 90 y la materialización de la idea se extendió durante seis años, tres de ellos dedicados a una rigurosa investigación histórica que abarcó el estudio de más de medio centenar de libros sobre la vida de Jesús de Nazaret. La ejecución de la obra corrió a cargo de José Luis Catalá, como maestro belenista, y José Luis Mayo en el modelado de las figuras", explican desde Bancaja.
Todas las figuras están confeccionadas en barro cocido de forma artesanal y los ropajes que portan los personajes han sido diseñados a partir de ilustraciones de William Hole y William Barclay. "El conjunto permite así recrear de forma fiel y detallada los ambientes, edificios, herramientas y vida cotidiana del Israel de hace más de 2.000 años", señalan.
Regreso tres décadas después
Expuesto por primera vez en València en 1996, la imaginería del belén vuelve a su ciudad de origen tres décadas después de su creación "tras un cuidado trabajo de limpieza, adecuación y restauración. El proceso ha permitido devolver al conjunto la intensidad de color y detalle de su creación originaria", señalan desde la institución.
El Belén Fundación Bancaja se podrá visitar desde el 29 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en la sede de la Fundación Bancaja en València (Plaza Tetuán, 23).
Suscríbete para seguir leyendo
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Un supervisor del 112 confirma que a las 13.30 horas del 29-O ya se realizaban rescates en l'Horta Sud, 'donde no llovía