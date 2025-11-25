Hombres G actuará en el Roig Arena en 2026

Hombres G actuará el 14 de noviembre del próximo año en el Roig Arena en el marco de su nueva gira “Los mejores años de nuestra vida 2026”, planteada como una reivindicación del presente y un regalo para sus fieles fans, que los acompañan en sus directos y corean sus canciones.

“Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida”, señala el grupo.

Y un documental

Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y una de las pocas que conservan su formación original.

El tour acompaña al documental homónimo, que llegará a cines el 30 de abril de 2026. El largometraje, dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, propone un viaje emocional y musical a través de la historia del grupo. Muestra un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar el presente de Hombres G.

Las entradas para el Hombres G en Roig Arena salen a la venta este viernes, 28 de noviembre, a las 10h, en la web www.roigarena.com .

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.