Les Arts és Altres Músiques recibe a Chucho Valdés, leyenda del jazz afrocubano

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura su ciclo dedicado a las músicas del mundo "Les Arts és Altres Músiques" este jueves, 27 de noviembre, con la visita de Chucho Valdés, la gran leyenda del jazz afrocubano, que presenta en un único concierto en el Auditori (19.30 h) su último y premiado lanzamiento, "Cuba & Beyond".

El destacado compositor y pianista, que ha recibido este mismo mes el Grammy Latino 2025 al mejor álbum jazz por ese trabajo, llega a Les Arts en solitario, al piano, para repasar más de seis décadas de música: un recital íntimo, en el que su teclado invita a compartir habaneras, ritmos afrocubanos, standards de jazz y composiciones propias que ya son parte de la historia.

Hijo del mítico Bebo Valdés y fundador de Irakere, grupo clave que revolucionó el jazz latino y ganó el primer Grammy para una banda cubana, Chucho Valdés es uno de los grandes arquitectos del jazz latino. Ganador de 7 Grammys y 6 Grammy Latinos, ha sido condecorado con el prestigioso Lifetime Achievement Award de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Además, forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos y, recientemente, ha sido nombrado NEA Jazz Master 2025, el reconocimiento más alto que otorga Estados Unidos a músicos de jazz vivos.