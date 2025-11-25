Restaurantes valencianos que consiguen su primera Estrella Michelin

En España hay ahora 282 restaurantes con al menos una Estrella Michelin en su haber, por lo que ostenta una posición importante dentro del panorama gastronómico. Los países más destacados aún así son Francia, con 641 restaurantes, Japón con 351, Italia con 394 o Alemania con 336, según los datos de la propia Guía Michelin en 2025.

Dentro del espectro nacional, la Comunitat Valenciana es una de las más destacadas junto a Madrid o el País Vasco en número de locales condecorados. De todos modos, destaca Cataluña por bastante a nivel nacional y supera con creces a las comunidades mencionadas.

La Gala Estrella Michelín España 2026 se ha celebrado este año en Málaga. En ella, la Comunitat Valencia se ha afianzado como un centro gastronómico muy relevante a nivel nacional. Varios han sido los locales que han obtenido por primera vez en la ceremonia celebrada el 25 de noviembre una Estrella Michelin en la Comunitat Valenciana.

El encargado de presentar y otorgar los galardones a los restaurantes que ofrecen una experiencia culinaria excepcional ha sido el presentador de televisión Jesús Vázquez. Masi Rodríguez, originaria de Málaga, la ciudad sede de la gala, ha sido la anfritriona en la alfombra roja que ha recibido a las grandes personalidades y chefs como Dabiz Muñoz, Martín Berasategui o Jordi Cruz.

València suma 1 nueva Estrella Michelin

La provincia de València ha sumado esta noche un nuevo restaurante con Estrella Michelin, es el caso de Simposio en la localidad de San Antonio de Benagéber, situado en la comarca de Camp de Túria. RogerJulián Martínez es el chef de este local que ha conseguido esta noche su primera estrella.

La Guía Michelin reconoce otros 2 locales en Castellón

Este año dos nuevos restaurantes se suman a los galardonados con una Estrella Michelin, es el caso de Llavor en Oropesa del mar, con el chef Jorge Lengua. Jorge Lengua, el joven chef al frente de este moderno restaurante, busca exaltar los sabores castellonenses desde la creatividad y la investigación.

El otro galadornado con una estrella ha sido Rubén Miralles del chef Rubén Mirallés ubicado en Vinaròs. El chef Rubén Miralles propone una cocina actual, de tinte creativo, que viaja por el mundo desde el territorio más cercano.

Los chefs valencianos con Estrella Michelin

Aunque la Guía Michelin no premia en específico a los chefs, se considera que detrás de esa distinción hay una mente privilegiada que aporta gran valor al restaurante. La Comunidad Valenciana es una tierra muy arraigada a sus tradiciones y la mayoría de los cocineros de esta talla consiguen el logro aquí mismo.

Pese a ello, hay excepciones como es el caso de Aitor López, original de Xàtiva. El discípulo de Ricard Camarena, uno de los máximos referentes valencianos, desarrolló su carrera y formación cerca de su hogar, pero su gran reconocimiento ha llegado gracias a su restaurante Citrus del Tancat, en Tarragona.

Las grandes figuras de la gastronomía valenciana

No se puede hablar de gastronomía de alto nivel en València y no nombrar a figuras del calibre de Quique Dacosta o Ricard Camarena. El primero de ellos, pese a ser cacereño de nacimiento, ha llevado el nombre de València por todo el mundo con su cocina. Su restaurante en Dénia es el único de toda la Comunitat Valenciana con tres Estrellas Michelin, la máxima distinción posible en el panorama internacional.

Quique Dacosta, con el premio The Best Food Art. / L-EMV

Ricard Camarena es la otra referencia de la cocina en València. Su trayectoria destaca por su lado polifacético con la publicación de su libro "Caldos", apariciones en la televisión autonómica valenciana en el programa "Cuiners i cuineres" y su labor por la sostenibilidad, por la que obtuvo una estrella Verde. A su palmarés, se le suman dos Estrellas Michelin.

La labor de estas mentes se complementa con la de los regentes de los otros 24 restaurantes reconocidos con esta condecoración en la Comunitat Valenciana para dejar bien alto el nombre de la gastronomía valenciana a nivel mundial.