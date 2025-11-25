Levante-EMV reconoce la excelencia del sector de la belleza valenciana

cintillo premios beauty / ED

La industria de la belleza se ha consolidado en los últimos años como un motor económico y social en España. En la actualidad, este sector tiene un impacto sobre la economía española que supera los 19.000 millones de euros, además de generar más de 350.000 empleos, según los últimos datos publicados por el informe ‘La Esencialidad de la Belleza’.

En este sentido, con el objetivo de poner cara y reconocer el trabajo de todos los profesionales del sector de la moda y la belleza valenciana, Levante-EMV y Prensa Ibérica han puesto en marcha la primera edición de los Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025, con el impulso de Franuí, Oliva Nova Beach & Golf Resort y Lexus Valencia.

El certamen, que se ha celebrado esta tarde en el hotel Westin Valencia, ha reunido a numerosos diseñadores, emprendedores, artesanos, creadores de contenido, así como representantes de reconocidas marcas, hubs y centros de estética que están transformando sus industrias con propuestas únicas, sostenibles y con impacto social o cultural.

La reconocida actriz valenciana, Iris Lezcano, que ha participado en series de televisión como Sin tetas no hay paraíso o L’Alqueria Blanca y en películas como Mil cosas que haría por ti, ha ejercido como maestra de ceremonias durante la entrega de los galardones a un selecto grupo de premiados y premiadas que, a través de la innovación, la calidad, la creatividad y la sostenibilidad cuidan de nuestro bienestar, tanto por dentro como por fuera. Además, durante la ceremonia, los asistentes han podido disfrutar en varios momentos de la ambientación musical a cargo del cuarteto de cuerda ‘Grupo Alea’.

El primero de los galardones, en la categoría de Mejor Cirujano Plástico de València, ha recaído en el doctor Ramón González-Fontana, director de la clínica de cirugía estética Instituto Médico, ubicada en València, un centro médico especializado en Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva. González-Fontana ha recibido el galardón en manos de Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València.

A continuación, se ha entregado el Premio Fashion Hub de la Comunitat Valenciana al Centro Comercial Bonaire, que cuenta con una amplia oferta de moda y para los amantes de los productos de cosmética y belleza. Han subido a la palestra Iván Bolufer, responsable de contenidos, y Esther Calvé, responsable de Marketing del Centro Comercial Bonaire, que han recibido el galardón por parte del director comercial de Levante-EMV, José Luis Braulio.

En la categoría de Estética Dental, la ganadora del premio ha sido la clínica MVOCA, que cuenta con los tratamientos estéticos dentales más avanzados en el centro de València. Isabel López, directora de Marketing de MVOCA, ha recibido el premio de manos del director de Levante TV, Juanma Romero.

En el sector de la moda y complementos se ha entregado el reconocimiento a la Mejor Firma de Lencería Homewear del Año a Ysabel Mora, una compañía valenciana líder en el sector textil con más de 35 años de trayectoria. Ha recogido el galardón su directora de Diseño, Miriam Sendin, por parte de la jefa de ventas de Levante-EMV, Bea Castro.

Por su parte, en la categoría de Excelencia en Medicina Capilar y Estética, el galardonado ha sido MR Grupo Clínico, del Dr. Marco Romagnoli, especialista de referencia en cirugía capilar con más de diez años de experiencia. El Dr. Romagnoli ha subido al escenario junto con la doctora Ainhoa Burgoa, para recoger el premio por parte del director comercial de Levante-EMV, José Luis Braulio.

En el mundo de las redes sociales, el Premio a la Mejor Influencer de Beauty ha sido para la instagramer y bloguera María Blasco, más conocida como ‘Rojo Valentino’. En su caso, el reconocimiento ha sido entregado por Valeria Edelweis Polito, responsable de Recursos Humanos en Franuí España.

El Premio al Mejor Diseño Artesanal de Alta Costura ha sido para la consagrada diseñadora de moda infantil y juvenil de València, Hortensia Maeso, cuyo taller ubicado en Picanya quedó arrasado tras la dana del 29 de octubre de 2024. La diseñadora y CEO de la firma ha subido a por su distinción, que ha entregado la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana, Davinia Bono.

Asimismo, el Premio a la Mejor Creadora de Contenido Lifestyle ha recaído en Macarena Gea, wedding planner, arquitecta y prescriptora de contenido. Gea ha recogido el premio en manos de la secretaria autonómica de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Asunción Quinzá.

A continuación, se ha entregado el premio en la categoría de Mejor Diseño en Joyería, que ha sido para la marca Anartxy. Su fundador y CEO, Damián López, ha recibido el reconocimiento por parte de Mónica Duart, CEO de Dormitienda.

El último reconocimiento ha sido en la categoría al Mejor Evento de Moda del Año y ha recaído en la Mediterranean Fashion Week, una cita de referencia en la moda nacional e internacional donde participan firmas de los tres continentes que bañan el mar Mediterráneo. Ha recogido el galardón su director, Sergio Puig, de manos del director comercial de Levante-EMV, José Luis Braulio.

Precisamente, el desfile de moda a cargo de la Mediterranean Fashion Week ha puesto el broche final para la primera edición de los Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025. Al concluir, se ha abierto un espacio para el networking en el jardín del hotel Westin, acompañado de un cóctel para todos los asistentes.