Todos los restaurantes de la Comunitat Valenciana revalidan sus Estrellas Michelin

Quique Dacosta lo ha vuelto a hacer. Suma y sigue. Su cocina, dicen los inspectores de la Guía Michelín, "trasciende el sentido puramente culinario para convertirse en una experiencia artística". Un salto conceptual en lo gastronómico.

El chef, para el que la cocina es una disciplina multisensorial, sigue siendo el único valenciano triestrellado, el mayor reconocimiento de la Guia Michelín; una distinción reservada para una cocina fuera de lo común. Sigue, decíamos antes, porque renueva las tres estrellas de Quique Dacosta Restaurante en Dénia, donde da rienda suelta a su creatividad temporada tras temporada y, suma, porque recibió en la gala celebrada en Málaga el reconocimiento de Mentor Chef Award como agradecimiento a su trabajo divulgativo y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte.

Revalidan los 16 restaurantes con 3 Estrellas Michelin

Los inspectores decidieron revalidar los 16 restaurantes con tres estrellas y no sumar ningún otro al grupo.

Dacosta, el valenciano más feliz, acabó la noche con siete estrellas porque Deessa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz se mantiene con dos y dentro de su 'universo', El Poblet con Luis Valls al frente de la cocina en València, se revalida sus dos gracias a su apuesta por una cocina de mercado innovadora, comprometida y de proximidad.

Dacosta, Mentor Chef Award / Levante-EMV

Ricard Camarena, por su parte, revalida por octavo año sus dos estrellas y mantiene por séptimo año consecutivo la estrella verde, una distinción creada por la guía con el fin de recompensar a los restaurantes comprometidos con la gastronomía sostenible.

Los nuevos biestrellados

El restaurante valenciano se mantiene, así pues, en el selecto grupo de restaurantes nacionales biestrellados, junto a BonAmb (Xàbia), El Poblet (Dénia) y L’Escaleta (Cocentaina). Ningún otro restaurante valenciano se une al grupo. Los nuevos biestrellados son Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona).

“Cada año lo vivimos con mucha emoción, pero también con mucha calma”, reconocía Camarena. “La guía nos mira de vez en cuando. Nosotros nos miramos cada día en los ojos de los clientes que se sientan en el restaurante”, apuntaba tras dedicar el reconocimiento “al equipo de cocina y de sala, que es quien sostiene esta casa servicio a servicio, y a todas las personas que confían en nosotros cuando reservan una mesa”.

Chefs que ganan por primera vez una Estrella Michelin / Levante-EMV

Las sorpresas

Sí hubo sorpresa en la categoría 'menor'. Tres restaurantes valencianos se 'estrenaron' como estrellados, dos de Castellón y uno de Valencia. Con solo un año vida, Llavor en Orpesa, del chef Jorge Lengua ya tiene su chaquetilla, como la tiene Rubén Miralles por su restaurante en Vinarós. Muy cerca de València, en San Antonio de Benagéber se encuentra una de las sorpresas de la guia 2026, Simposio de Roger Julián Martínez del que los inspectores ensalzan su cocina contemporánea muy vinculada al territorio. En Simposio no hay carta, solo un menú que puede ser un poco más largo o más corto en función del apetito. A pesar de que la rumorología apuntaba que algún restaurante perdería su estrella, todos los de la Comunitat Valenciana la revalidan.

Tres estrellas Michelin

Quique Dacosta, Dénia

Dos estrellas Michelin

El Poblet, València BonAmb, Xàbia Ricard Camarena, València L’Escaleta, Cocentaina

Una estrella Michelin