Estos son los restaurantes valencianos con Estrella Michelin

En España hay ahora 282 restaurantes con al menos una Estrella Michelin en su haber, por lo que ostenta una posición importante dentro del panorama gastronómico. Los países más destacados aún así son Francia, con 641 restaurantes, Japón con 351, Italia con 394 o Alemania con 336, según los datos de la propia Guía Michelin en 2025.

Dentro del espectro nacional, la Comunitat Valenciana es una de las más destacadas junto a Madrid o el País Vasco en número de locales condecorados. De todos modos, destaca Cataluña por bastante a nivel nacional y supera con creces a las comunidades mencionadas.

Los chefs valencianos con Estrella Michelin

Aunque la Guía Michelin no premia en específico a los chefs, se considera que detrás de esa distinción hay una mente privilegiada que aporta gran valor al restaurante. La Comunidad Valenciana es una tierra muy arraigada a sus tradiciones y la mayoría de los cocineros de esta talla consiguen el logro aquí mismo.

Pese a ello, hay excepciones como es el caso de Aitor López, original de Xàtiva. El discípulo de Ricard Camarena, uno de los máximos referentes valencianos, desarrolló su carrera y formación cerca de su hogar, pero su gran reconocimiento ha llegado gracias a su restaurante Citrus del Tancat, en Tarragona.

Las grandes figuras de la gastronomía valenciana

No se puede hablar de gastronomía de alto nivel en València y no nombrar a figuras del calibre de Quique Dacosta o Ricard Camarena. El primero de ellos, pese a ser cacereño de nacimiento, ha llevado el nombre de València por todo el mundo con su cocina. Su restaurante en Dénia es el único de toda la Comunitat Valenciana con tres Estrellas Michelin, la máxima distinción posible en el panorama internacional.

Quique Dacosta, con el premio The Best Food Art. / L-EMV

Ricard Camarena es la otra referencia de la cocina en València. Su trayectoria destaca por su lado polifacético con la publicación de su libro "Caldos", apariciones en la televisión autonómica valenciana en el programa "Cuiners i cuineres" y su labor por la sostenibilidad, por la que obtuvo una estrella Verde. A su palmarés, se le suman dos Estrellas Michelin.

La labor de estas mentes se complementa con la de los regentes de los otros 24 restaurantes reconocidos con esta condecoración en la Comunitat Valenciana para dejar bien alto el nombre de la gastronomía valenciana a nivel mundial.

Qué restaurantes de la Comunitat Valenciana tienen Estrella Michelin

26 son los locales recogidos por la Guía Michelin con mínimo una estrella en su haber dentro del territorio valenciano. Estos son Quique Dacosta, el único con tres estrellas, junto a Ricard Camarena, con dos a los que habría que sumarles: El Poblet, L'Escaleta y BonAmb (2 estrellas) y Fraula, Origen, La Salita, La Finca, Kaido Sushi Bar, Riff, Tula, Baeza & Rufete, Lienzo, Beat, Audrey's, Orobianco, Casa Bernardi, Fierro, Cal Paradís, Raúl Resino, Arrels, Atalaya, Peix & Brases, El Xato y Casa Pepa (1 estrella).