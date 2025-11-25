Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TEM presenta “Història de l’amor”, la nova creació de l’Agrupación Señor Serrano

Amb un llenguatge que combina performance, objectes, audiovisual i una mirada crítica sobre la realitat, la companyia s’endinsa en les múltiples capes i contradiccions de l’amor.

María Bas

València

Els dies 29 i 30 de novembre, el Teatre El Musical (TEM) acull “Història de l’amor”, la nova peça de l’Agrupación Señor Serrano, una de les companyies més destacades de l’escena contemporània europea. L’obra, amb una durada de 85 minuts, oferirà una doble funció de cap de setmana: dissabte 29 de novembre a les 20.00 hores i diumenge 30 de novembre a les 19.00 hores.

Amb el seu llenguatge inconfusible —que combina performance, objectes, audiovisual i una mirada crítica sobre la realitat—, la companyia s’endinsa en un territori universal i inesgotable: les múltiples capes i contradiccions de l’amor.

Una exploració escènica sobre allò que ens mou

La peça obri una sèrie de preguntes que travessen segles de cultura, filosofia i experiència humana: Quantes històries d’amor existeixen? Què connecta Virginia Woolf amb Enees? Què uneix l’amor de Daenerys amb el d’Adrià o amb el de la performer? Per què l’amor pot elevar-nos, fer-nos mal, transformar-nos o arrossegar-nos a llocs on res més no pot portar-nos? És igual en cada etapa de la vida? Pot ser una declaració política? Queda alguna cosa a dir sobre l’amor?

Segons explica la companyia en un comunicat, “Història de l’amor” no pretén donar respostes tancades, sinó invitar el públic a submergir-se en un viatge emocional i poètic, que connecta experiències íntimes amb relats clàssics i figures contemporànies.

La companyia afirma que sí, que encara queda molt per explorar, i que val la pena compartir amb el públic un territori tan íntim com universal.

Creació contemporània

Guanyadora del Lleó de Plata de la Biennal de Venècia, l’Agrupación Señor Serrano s’ha consolidat com una de les veus més innovadores d’Europa. Els seus espectacles combinen llenguatges, narrativa visual i tecnologia, sempre des d’una perspectiva crítica i profundament creativa.

Amb “Història de l’amor”, la companyia ofereix una peça més íntima i emocional, sense renunciar al seu segell artístic característic.

