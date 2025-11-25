La vanguardista Sala Parpalló renacerá como escaparate del arte valenciano del XIX y XX

La Sala Parpalló, otrora referente de la cultura de vanguardia en la ciudad de València, acogerá a partir del próximo año las exposiciones del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) con las que la Diputación quiere sacar a la luz su patrimonio artístico, acumulado desde mediados del siglo XIX y custodiado en un almacén de Bétera por la Oficina de Restauració i Difusió del Patrimoni Artístic (Ofitec). Creada en 1980 e integrada en el MuVIM desde 2012, la Parpalló fue el primer espacio en València que organizó exposiciones individuales dedicadas a artistas como Lindsay Kemp, Arnulf Rainer, Robert Frank, Miró, Picasso, Manolo Valdés o Miquel Navarro.

Programación en marcha

Tal como han confirmado fuentes de la corporación provincial y del propio MuVIM, el museo dedicará al menos dos de sus salas —una de ellas, la Parpalló— a organizar exposiciones a partir de las más de 4.000 piezas artísticas que tiene en propiedad, de autores como Sorolla, Pinazo, Benlliure, Equipo Crónica, Carmen Calvo, Andreu Alfaro, Boix o Artur Heras, entre muchos otros. La primera de estas exposiciones se inaugurará este mes de diciembre y estará formada por esculturas de artistas que fueron pensionados o becados por la Diputación.

A partir de entonces, la institución ya prepara una programación que abarcará hasta el primer semestre de 2027, con media docena de exposiciones temporales de artistas, colectivos o temáticas concretas, siempre con piezas que forman parte del patrimonio de la Diputación, la mayoría de las cuales no se han mostrado al público desde hace décadas. En un acto celebrado el pasado octubre en Nueva Economía Forum, el propio presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, señaló que esta nueva “apuesta” por el MuVIM como escaparate del arte valenciano de los siglos XIX y XX “pone fin a décadas de mayoritaria invisibilidad y abre una etapa inédita para el legado de todos los valencianos y las valencianas”.

Aunque la “apuesta” de la Diputación por su patrimonio artístico se limitará por ahora a la organización de exposiciones temporales, las fuentes consultadas no descartan que, tras estas primeras muestras en la sala Parpalló y en otro espacio del museo todavía por determinar, el MuVIM pueda reestructurarse para ofrecer una exposición permanente con las obras más valiosas de su propiedad.

Nuevo MuVIM, nuevo organigrama

Este nuevo MuVIM, que pretende combinar su programación actual con las exposiciones del fondo artístico de la Diputación, mantendrá en principio a su actual director, Rafael Company, pero no continuarán varios de los miembros principales del organigrama del museo en los últimos años. La reciente jubilación de Carmen Ninet ha dejado libre el puesto de subdirectora del MuVIM, plaza que será amortizada en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Por su parte, Amador Griñó, jefe de Exposiciones del MuVIM, tiene previsto jubilarse en agosto de 2026, mientras que la jefa de Protocolo y Actividades Didácticas, Amparo Sampedro, lo hará a finales de este año, según confirmó la propia Sampedro el pasado mes de septiembre a Levante-EMV.

La Sala Parpalló fue creada en 1980 por la Diputación de Valencia con sede en el teatro Escalante y, desde allí, fue pasando por otros enclaves de la ciudad, como el Palau dels Scala, la Beneficència o el refectorio del Monasterio de la Trinidad, hasta que en 2012 encontró su ubicación definitiva en un edificio anexo al MuVIM. Este traslado al centro cultural de la calle Guillem de Castro (donde ya había estado entre 2001 y 2005) provocó en su día las protestas de diversos colectivos, al considerar que su actividad perdería no solo autonomía e identidad, sino también visibilidad y trascendencia.

Referente del arte contemporáneo

Dirigida en diferentes etapas por Artur Heras, Manolo Muñoz, Manuel Ventimilla o Ana de Miguel Vilar-Sancho, esta sala de exposiciones presentó por primera vez en España a artistas internacionales como Lindsay Kemp, Arnulf Rainer, Robert Frank, Kenneth Noland, Richard Wentworth o Jean Dieuzaide, entre otros. Además, fue la primera sala en acoger en València exposiciones de Joan Miró, Salvatore Garau, Picasso, Manuel Hernández Mompó, Luis Gordillo, Manolo Valdés, Eduardo Arroyo, Rafael Armengol o Miquel Navarro.

A partir de 1981, la Parpalló también estuvo vinculada a los premios Alfons Roig de la Diputación, que hasta 2004 galardonaron y ayudaron a artistas como Carmen Calvo, Victoria Civera, Pedro Ortuño, Amparo Tormo, Carmen y Ana Navarrete, Marcelo Expósito, Teresa Cebrián, L’Equip Límit, Joël Mestre, Olga Adelantado, Joan Verdú, Juan Cuéllar o Moisès Mahiques, entre otros. En los últimos años, la sala ha acogido exposiciones como la retrospectiva de la muralista Tamara Djurovic (Hyuro), “Falso. El arte del engaño o el engaño del arte”, con falsificaciones requisadas por la Policía Nacional; “Urbanismo poético”, de Miquel Navarro; “Manolo Millares. Circa los cincuenta”; “Cara a cara. Rafael Armengol (Retrats)” o “Il Bisonte”.