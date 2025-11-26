Carolina Durante tocará en València en los últimos conciertos de su gira

Carolina Durante se despedirá de los escenarios tras la gira 'Elige tu propia aventura' en un 'spin off' al que han llamado 'Fin de la aventura tour'. En ese listado de conciertos donde la banda madrileña bajará el telón temporalmente, València ha sido incluida en el nuevo recinto Roig Arena, después de un concierto que agotó todas las entradas en el Palau Alameda y otro más que se canceló en el festival Love to Rock. La expectación es total y el 'hype' que ha creado este grupo se ha traducido en una venta de entradas constante.

La venta de entradas se ha abierto ya en la página web del Roig Arena pese a que queda un año para este concierto. Será el 26 de noviembre, en el auditorio, aunque por ahora solo están a la venta las entradas en pista por valor de 40 euros. Será uno de los conciertos más grandes que ofrezcan hasta la fecha, pese a que su popularidad no deja de crecer.

Tras su irrupción en 2018 con “Cayetano”, el cuarteto formado por Diego, Martín, Juan y Mario no ha parado de crecer. A un debut largo como “Carolina Durante” (2019), le siguió “Cuatro Chavales” (2022), un álbum lleno de éxitos de referencia para toda una generación.

En 2024 llegó “Elige tu propia aventura”, el disco más maduro del grupo y, a su vez, el más inocente, que incluye un dueto con Rosalía. Este álbum, con tintes de rock, cuenta además con arreglos de viento y cuerdas, un interludio que simula una nana para adultos o armónicas.