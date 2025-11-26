Cope premia a Levante-EMV por su contribución social

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí recoge el premio que ha concedido a este diario la Cadena Cope por su contribución a la sociedad valenciana. La entrega ha tenido lugar durante la fiesta que la emisora ha celebrado en l’Oceanogràfic para conmemorar su 60 aniversario.

Durante la gala, la cadena Cope ha querido premiar a «referentes de su ámbito y ejemplo del compromiso, talento y valores que definen a esta tierra», como el Hospital La Fe, la escuela de negocios Edem, Cáritas Valencia, el Puerto de València, la fiesta de las Fallas, la cooperativa Consum, el futbolista José Luis Gayà, así como a los diarios Levante-EMVy Las Provincias