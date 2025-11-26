Cope premia a Levante-EMV por su contribución social
La entrega del galardón ha tenido lugar en l’Oceanogràfic para conmemorar su 60 aniversario
El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí recoge el premio que ha concedido a este diario la Cadena Cope por su contribución a la sociedad valenciana. La entrega ha tenido lugar durante la fiesta que la emisora ha celebrado en l’Oceanogràfic para conmemorar su 60 aniversario.
Durante la gala, la cadena Cope ha querido premiar a «referentes de su ámbito y ejemplo del compromiso, talento y valores que definen a esta tierra», como el Hospital La Fe, la escuela de negocios Edem, Cáritas Valencia, el Puerto de València, la fiesta de las Fallas, la cooperativa Consum, el futbolista José Luis Gayà, así como a los diarios Levante-EMVy Las Provincias
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- Muere un hombre tras chocar su coche contra una fachada en pleno centro de València
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Alzira no detecta ninguna causa directa de la muerte
- El tique del aparcamiento también desmonta la última versión de la llegada de Mazón al Palau
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados