David Gaspar, 'maltratador de océanos': una canción, un videoclip y un documental en la carrera hacia los Goya

Como un oxímoron, en un mundo globalizado e hiperconectado, lo que más triunfa son las historias personales. Lo sabemos bien en los medios de comunicación, pero también en la música, con tantas emociones propias que son generales; o en la literatura, donde las historias más privadas las hacemos comunitarias. El cine es, por antonomasia, el maximo exponente de esta circunstancia: lo más pequeño puede llegar a ser colosal. Lo ha hecho David Gaspar en 'Zona Cero. Autorretrato de un maltratador de océanos', el cortometraje donde se autoinculpa por la contaminación a la que sometemos al planeta, individual y colectivamente. Dirige y protagoniza esta producción que alecciona no desde la imposición sino desde la empatía, en una obra que es candidata a Mejor Cortometraje Documental en los Premios Goya 2026.

Gaspar se propuso con este trabajo aportar su grano de arena y concienciar sobre el respeto a la naturaleza. "Respeto - a - la - naturaleza", una frase tan manida que acaba por perder el sentido. Ahí es donde el director valenciano quiere incidir: más allá de los mensajes trillados, hay una historia real, plausible, con la que habitamos en el espacio y en el tiempo. Es la del Mediterráneo salteado de redes, plásticos y microplásticos imperecederos que amenazan no ya nuestro presente, sino lo que es casi peor: "El lugar en el que viven mis recuerdos", como él mismo narra en la pieza.

¿Cómo hablar de algo sobre lo que se ha dicho casi todo? Con su propia historia, la del niño que se crió junto al mar, el que fue feliz, el que quiere volver a aquello y no sabe si podrá a este ritmo. Con lo personal, lo profesional. Elsa Punset, Irene Baños o Manu San Félix son solo algunas de las voces autorizadas que abordan la relación con el entorno desde la antropología, la divulgación y el activismo, mezclando en el cortometraje el empirismo con la ciencia y, sobre todo, con la marca de la casa: la ironía.

"No he estado concienciado con el medio ambiente. Me dirijo a un ejército de despreocupados 'Davides': Mi nombre es David y soy un maltratador de océanos". Frente a esa ironía, las fuentes que participan en el film aportan el rigor fundamental que estos tiempos requieren. Datos y personalidades para concienciar sobre algo tan grande -la crisis climática- que necesita aterrizarse a golpe de proyectos ligeros como el de este valenciano, que ha contado con Carmen Errando en la dirección de arte y Alejandro Vidal en la música.

Todavía ha ido más allá. En la carrera hacia los Premios Goya, y a fin de llamar la atención de un jurado saturado de contenido sesudo e intelectual, Gaspar ha querido ponérselo fácil junto al cantante y compositor Bearoid. Ambos han compuesto una canción y producido un videoclip que sintetiza el mensaje del cortometraje a través del humor, la única bisagra que permite sobrellevar todos los tipos de ansiedades que nos rodean y donde se incluye la 'ecoansiedad'.

Así, en dos minutos y cincuenta segundos, Gaspar presenta su proyecto, su intención y su voluntad de ser nominado a los Premios Goya. "He decidido hacer una canción con Dani, hace canciones divertidas, canta mejor que yo y me hace precio. Con esa canción, un videcolip tan divertido y tan ridículo que te lo envíe hasta tu ex". Con esa declaración inicia la canción y a partir de ahí, versos que resumen el propósito del cortometraje con un tono más despreocupado y más "compartible" en redes sociales a través de los reels.

De ahí se desprenden versos como "No importa, no te agobies, tú solo no podrás limpiar el mar, pero con el corto, tu conciencia podrás limpiar y con un poquito de voluntad, alguna cosa más". O el que cierra el tema: "Y al menos podrias salvar una vida, la mía, porque el corto no sobrevivirá pero yo sí lo haría; ne esisot trabajar, si fuera tú me llamaría, el corto no estará de moda pero yo podría. Llámame, llámame, llámame...".

Presentación y carrera hacia los Goya

'Zona Cero. Autorretrato de un maltratador de océanos' está ya en la carrera para ser nominado a los Goya y se presentará el viernes 28 de noviembre en la Sala de proyecciones de la Academia del Cine de Madrid a las 16 horas. Un retrato intimista de una crisis climática que solo hará reaccionar a la sociedad cuando nos ponga frente al abismo, como bien señala Punset, con una apuesta por la fotografía que resulta evocadora, con un azul mediterráneo que envuelve y que despierta los mismos recuerdos en los que vive Gaspar, que son los mismos para todos: jugar con la arena, perderse entre las dunas, los matorrales, correr con las olas, saltarlas y volver a empezar.

Tal como explicó a este diario, su vida siempre ha estado vinculada al mar. Reconoce, como en la canción también se recoge, que su corto "no está de moda": "Por eso voy a intentar que se hable de esto por otras vías, con el videoclip y la canción, en un tono más divertido y relajado, usar el humor para llegar al trasfondo que abordo en el cortometraje que es la culpa que sentimos por la ecoansiedad", explica. Para ello compró un equipo de 3.000 euros que le ha permitido rodar escenas bajo el agua, bajo la dirección fotográfica de Alberto Mollá, y grabar a los verdaderos protagonistas del cortometraje: los plásticos que viven en el mar.