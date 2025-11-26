La Fundación Brines quiere rentabilizar los jardines de l'Elca

L'Elca, la casa de Francisco Brines en Oliva, símbolo del universo íntimo y creativo del poeta, atraviesa una etapa compleja marcada por la falta de recursos para su mantenimiento integral, el abandono progresivo de los campos de naranjos y huertas que la rodean y la necesidad de redefinir su futuro como espacio cultural. Las críticas vertidas por Carlos Rubio Rosell, patrono fundador de la Fundación Brines, sobre el estado de la finca y el funcionamiento de la entidad en un artículo publicado este martes por Levante-EMV, han reavivado un debate que la propia fundación reconoce como un problema “desde el primer día”.

La Generalitat, patrono de la fundación, ha anunciado a este periódico que en la reunión del patronato prevista para el 13 de diciembre propondrá la necesidad de encontrar nuevas fórmulas de inversión para garantizar la conservación y viabilidad del proyecto. Una iniciativa a la que la secretaria de la entidad, Rosa Mascarell, da la “bienvenida” , recordando que “todos los patronos estamos preocupados por esto desde que Brines murió y la responsabilidad pasó a nosotros”.

Las prioridades

Mascarell defiende que, pese a las críticas, la fundación ha priorizado aquello que considera esencial: la casa y el legado directo del poeta. “Con los recursos que tenemos nos hemos centrado en el patrimonio, en mantener la casa y en la catalogación de la biblioteca y la colección artística, que está muy avanzada. Eso es lo más valioso, lo que pertenece a la época de Brines”, explica. Según señala, este trabajo avanza “paso a paso, pero a muy buen ritmo”, y los recursos disponibles se están utilizando “de forma racional y bien pensada”.

Donde sí reconoce dificultades es en el mantenimiento del entorno agrícola. Mascarell considera que la explotación de los campos de naranjos y huertas, que estuvieron activos prácticamente hasta la muerte de Brines en 2021, hoy es inviable. “Son unas tierras que no están adaptadas a la maquinaria actual y nadie va a alquilarlas porque no son rentables. Pero nosotros tampoco queremos ser una explotación agrícola, eso no tiene sentido”, afirma.

Paisaje agrícola y de monte desde l'Elca. / PERALES IBORRA

Un jardín con recursos propios

La alternativa que plantea la fundación pasa por abrir al uso público el jardín vinculado a l’Elca, que sea un espacio visitable, tanto en el interior como en el exterior, y que pueda generar recursos propios. “La idea es que pueda visitarse y también alquilarse para determinados actos”, explica Mascarell. Incluso se ha planteado su utilización para eventos privados, como ceremonias o reportajes fotográficos, aunque esa decisión dependerá del conjunto del patronato. “El día que tengamos recursos propios, veremos si podemos lograr un equilibrio más racional y no depender solo de subvenciones públicas”, añade.

Sin embargo, ese proyecto está bloqueado por un problema clave: la dificultad para elaborar el plan director exigido por la normativa de Bien de Interés Cultural. “Para abrir necesitamos hacer un plan director con todos los estudios técnicos que nos piden. Eso cuesta dinero y todavía no hemos conseguido las ayudas suficientes. Sin eso no podemos pedir permisos ni hacer actividades ni abrir al público”, lamenta.

A esta dificultad se suma que muchas subvenciones tienen un uso finalista. “Si nos dicen que es para actividades, tenemos que gastarlo en actividades. Si es para mantenimiento, se puede gastar en mantenimiento. Cada institución pone sus condiciones”, explica Mascarell, precisando que el Ayuntamiento de Oliva sí aporta para conservación, pero que “mantener una finca histórica como esta cuesta muchísimo dinero”.

"La casa necesita mantenimiento"

Sobre las denuncias de deterioro en el edificio expresadas en su artículo por Rubio Rosell, la secretaria de la fundación niega que l’Elca esté abandonada. “Es una casa que necesita mantenimiento, como todas las casas grandes y antiguas. Está en bastante buen estado, pero requiere un mantenimiento continuo”, reconoce.

También ha salido a la luz la polémica por la celebración el pasado octubre de los Premios Brines fuera de Oliva. En concreto, en el Centro Cultural La Beneficencia, propiedad de la diputación, en València. Mascarell justifica este traslado por la falta de infraestructuras adecuadas en la ciudad natal de Brines. “El Teatro Olimpia lleva años en reforma, la Casa de la Cultura está en obras y el polideportivo no es un espacio digno para unos premios así.

El panteón es cosa de la familia

La fundación se ha desmarcado, además, de otras críticas como el supuesto abandono del panteón familiar del poeta, también denunciado por Rubio Rosell. “El panteón es un tema familiar, no es competencia de la fundación. Nuestra responsabilidad es l’Elca”, subraya Mascarell.

Pese a las limitaciones, insiste en que el trabajo continúa. “Nos ajustamos a lo que tenemos, y si hace falta arrimamos el hombro los patronos, sin cobrar nada. Si tuviéramos más dinero, haríamos más cosas, claro”, admite. A día de hoy, la prioridad sigue siendo clara: “la casa, la catalogación y el inventario de toda la colección, porque queremos declararlo todo como museo”.