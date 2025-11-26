Jorge Lengua (Estrella Michelin con Llavor): "Desgraciadamente, el camino hacia el éxito pasa por la cocina creativa”

Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor en Orpesa del Mar, subió el lunes al escenario para recoger su estrella Michelin acompañado de Adrián Peralta. Desafiaba con esto un estricto protocolo que no permita al cocinero subir con compañeros o familiares. Después pasó el resto de la noche buscando triquiñuelas para colar al resto del equipo que había viajado hasta Málaga para celebrar juntos su primera estrella. Jorge, además de talento, tiene un corazón enorme y una ambición que no se conforma con una sola estrella Michelin.

¿De quién se ha acordado cuando oyó su nombre en la Gala Michelin?

De muchos amigos, en concreto de Juanjo al que apodan el goloso. Es mi vecino del pueblo, amigo de la colla y como un hermano.

¿Cuándo empezó a creer que esto era posible?

La verdad es que en el momento que vi que podía abrir Llavor. Yo siempre quise tener un restaurante gastronómico. No lo abrimos esperando la estrella, pero si creíamos que si hacíamos las cosas bien esto podría llegar a ocurrir.

¿Qué cree que ha pesado en la guía para que le den esa estrella?

Para mí la premisa más importante es que cuando pruebas un plato esté bueno. Y yo creo que la nuestra es una experiencia que gira en torno a esto. Eso y haberlo hecho con personalidad me parece que es lo que les debe de haber convencido.

¿Teme la envidia de quien lleva décadas persiguiéndola sin éxito?

No temo a la envidia, sé que es mala, pero no hago esto para generar envidias. Preferiría generar admiración. Siempre miro el camino de otros profesionales con mucho respeto.

¿Qué ha pesado más en su éxito, lo aprendido en Gasma o el tiempo que ha pasado cocinando junto a otros chefs?

Para mí la clave es la combinación de las dos experiencias. Cuando empecé a formarme con los cocineros lo hice de forma estratégica porque me propuse no pasar demasiado tiempo con cada uno de ellos para que no se notara su impronta en mi cocina.

Parecía feliz en La Suculenta con una cocina de mercado. ¿Inauguró Llavor, un restaurante de cocina creativa, porque necesitaba cocinar de otra manera o porque ese era el camino para alcanzar una estrella?

Sinceramente, el objetivo era tener un restaurante que me dejara cocinar con libertad. Pero también desgraciadamente parece que el camino hacia el éxito que pasa por la cocina creativa y he sucumbido un poco a esa presión por decirlo de algún modo. De todos modos, no sé si lo que yo hago es realmente cocina creativa porque siempre parto del referente de la cocina tradicional. Además, sigo siendo feliz haciendo cocina de mercado en La Suculenta.

Tiene un equipo envidiable. ¿Cómo lo ha conseguido?

Creo que el tener un equipo como este está relacionado con las relaciones personales. Con todas las personas de mi equipo tengo una relación muy cercana. Nos queremos como personas y eso crea un vínculo de confianza que hace que la palabra equipo tenga sentido.

¿Algún proyecto para un cocinero con estrella?

Me encantaría seguir con esta cocina creativa pero en mi pueblo, con la cocina de montaña y tradicional. Me encantaría llevar la alta cocina a mi pueblo. Poder colocarlo en el mapa el día mañana.

¿Algún sueño por cumplir?

Si, pero tal vez, son demasiado ambiciosos para confesarlos. No sé si se puede considerar arrogante, pero me gustaría ser un referente para quienes piensen en cocineros que lo hacen bien.

¿Algún reto por conquistar?

La segunda estrella.