Teatro familiar
'Jurassic Game', un musical de dinosaurios y videojuegos llega a València esta Navidad
La producción estará en La Rambleta del 29 de diciembre al 4 de enero
Aventura, emoción, humor y personajes muy especiales. Son los ingredientes de 'Jurassic Game. El musical', un "espectáculo que sorprenderá a las familias esta Navidad en València". La propuesta de Comedyplan y Olympia Metropolitana continuará acercando a niños y niñas sus grandes dinosaurios del 29 de diciembre al 4 de enero en La Rambleta con funciones matinales y vespertinas, informan desde la productora.
'Jurassic Game. El musical', es un espectáculo familiar que sumerge al público en una aventura en forma de videojuego. Con una escenografía inmersiva "a la que no le falta detalle", sube a las tablas a los actores y actrices Rafa Alarcón Lezcano, Marian Villaescusa, Pau Vercher, Alejandro Pastor y a su propio creador, Rafa Alarcón, que muestran "su lado más divertido y cañero buscando la complicidad del público". Además, Mamen Mengó y Víctor Lucas -creador de la música y canciones- se unen de nuevo para dirigir esta propuesta, producida por Comedyplan y Olympia Metropolitana.
Mucho más que un musical
La obra narra la historia de un niño de once años y su padre tendrán que rescatar a su triceratops bebé, que ha sido raptado por unos personajes malvados que se escapan de un videojuego. Para conseguirlo, vivirán una aventura llena de emociones, animación y efectos especiales. Por el camino tendrán que enfrentarse a un indio, dos malvados que quieren dominar el mundo, una princesa "bailonga muy especial" y dos dinosaurios gigantes de cuatro metros "que hacen único este 'show' familiar con coreografías y canciones muy divertidas".
Tras su paso el Teatre Auditori de Catarroja, el Teatre Giner de Carlet, la Casa de Cultura de Albalat de la Ribera, el Gran Teatre d’Alzira, el Teatro Ramos Carrión de Zamora, el Teatro Olympia de Valencia, el Teatro Principal de Alicante, el Auditori Gernanies de Manises, el Teatro Municipal de Torrevieja, el Teatro Circo de Murcia o el Gran Teatro de Elche, ‘Jurassic Game. El musical’ aterriza ahora en La Rambleta "para hacer las Navidades aún más especiales", concluyen las mismas fuentes.
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Muere un hombre tras chocar su coche contra una fachada en pleno centro de València
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- El tique del aparcamiento también desmonta la última versión de la llegada de Mazón al Palau
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset