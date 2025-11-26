'Jurassic Game', un musical de dinosaurios y videojuegos llega a València esta Navidad

Aventura, emoción, humor y personajes muy especiales. Son los ingredientes de 'Jurassic Game. El musical', un "espectáculo que sorprenderá a las familias esta Navidad en València". La propuesta de Comedyplan y Olympia Metropolitana continuará acercando a niños y niñas sus grandes dinosaurios del 29 de diciembre al 4 de enero en La Rambleta con funciones matinales y vespertinas, informan desde la productora.

'Jurassic Game. El musical'. / Fede Caraduje

'Jurassic Game. El musical', es un espectáculo familiar que sumerge al público en una aventura en forma de videojuego. Con una escenografía inmersiva "a la que no le falta detalle", sube a las tablas a los actores y actrices Rafa Alarcón Lezcano, Marian Villaescusa, Pau Vercher, Alejandro Pastor y a su propio creador, Rafa Alarcón, que muestran "su lado más divertido y cañero buscando la complicidad del público". Además, Mamen Mengó y Víctor Lucas -creador de la música y canciones- se unen de nuevo para dirigir esta propuesta, producida por Comedyplan y Olympia Metropolitana.

Mucho más que un musical

La obra narra la historia de un niño de once años y su padre tendrán que rescatar a su triceratops bebé, que ha sido raptado por unos personajes malvados que se escapan de un videojuego. Para conseguirlo, vivirán una aventura llena de emociones, animación y efectos especiales. Por el camino tendrán que enfrentarse a un indio, dos malvados que quieren dominar el mundo, una princesa "bailonga muy especial" y dos dinosaurios gigantes de cuatro metros "que hacen único este 'show' familiar con coreografías y canciones muy divertidas".

Tras su paso el Teatre Auditori de Catarroja, el Teatre Giner de Carlet, la Casa de Cultura de Albalat de la Ribera, el Gran Teatre d’Alzira, el Teatro Ramos Carrión de Zamora, el Teatro Olympia de Valencia, el Teatro Principal de Alicante, el Auditori Gernanies de Manises, el Teatro Municipal de Torrevieja, el Teatro Circo de Murcia o el Gran Teatro de Elche, ‘Jurassic Game. El musical’ aterriza ahora en La Rambleta "para hacer las Navidades aún más especiales", concluyen las mismas fuentes.