Locos por Valencia aterriza en el aeropuerto con Seguridad Social
La banda de José Manuel Casañ presenta la nueva edición del festival que tendrá lugar el 13 de diciembre en el Roig Arena
El festival Locos por la Música aterriza en València con su segunda edición, la primera en 2019 en el pabellón de La Fonteta, y está vez da un salto y amplía su aforo para trasladarse al Roig Arena. La cita será el sábado 13 de diciembre de 2025 desde las 17.00h y ofrecerá más de siete horas de música en directo, con un cartel formado por algunas de las bandas y los artistas más emblemáticos del pop y rock español de los 80 y 90.
Como pistoletazo de salida, esta mañana se ha celebrado en el Aeropuerto de València, con el apoyo de Aena y Binter, un showcase presentación con la actuación de Seguridad Social. Ellos, junto a otros nombres imprescindibles como Revolver, Los Rebeldes, La Guardia, Amistades Peligrosas, Girasoules y Rafa Sánchez, serán los protagonistas de Locos por Valencia.
Este evento está organizado por Sena Productions y cuenta con el patrocinio de Aena y Binter, y con la colaboración de Fundación Asindown como entidad solidaria comprometida con la inclusión real de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
