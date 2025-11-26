El Ministerio de Cultura impulsa el cine en valenciano con un millón de euros
Las ayudas que gestionará la Generalitat apoyarán a través de subvenciones directas o en concurrencia competitiva, la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en la lengua vernácula
El Consell ha autorizado un convenio de colaboración por el que el Institut Valencià de Cultura (IVC) recibe 958.151 euros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, para impulsar la industria cinematográfica y audiovisual en valenciano.
Estas ayudas gestionadas por el IVC tienen como fin apoyar, a través de subvenciones directas o en concurrencia competitiva, la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en valenciano, así como la realización de actuaciones de promoción del sector por parte del propio Institut Valencià de Cultura.
6,7 millones al año
Para ello, el IVC convoca anualmente las ayudas a la producción audiovisual, por un total de 6,7 millones de euros, que incluyen como uno de sus criterios de valoración la promoción del uso del valenciano tanto en largometrajes y cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en series televisivas.
Así, las bases reguladoras de estas ayudas otorgan puntos adicionales a los proyectos que se presenten íntegramente o mayoritariamente en valenciano. De hecho, hay líneas específicas de ayudas para producciones en valenciano tanto en ficción como en documental.
