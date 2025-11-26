València tiende un puente escénico hacia Iberoamérica

Espacio Inestable y La Rambleta impulsan el Congreso Iberoamericano de Artes Escénicas Puente, que se celebra del 25 al 29 de noviembre, "con el objetivo de fomentar el intercambio artístico entre España y Latinoamérica y potenciar la proyección internacional de profesionales del sector escénico".

Así lo han anunciado este martes sus impulsores durante la presentación del proyecto, que ha contado con la presencia de Álvaro López Jamar, director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC); Ester Olivas, directora general de Emprendimiento e Internacionalización; Tatiana Clavel, directora de La Mutant; Rocío Huet, directora de La Rambleta y Jacobo Pallarés, director de Inestable, quienes han destacado "la relevancia de esta iniciativa para el impulso de la innovación y la colaboración intersectorial".

Durante el acto, los representantes han subrayado "la importancia de las colaboraciones entre instituciones para llevar a cabo este tipo de proyectos que enriquecen las artes escénicas". Así, Puente "nace con el objetivo de tender un puente sólido y duradero entre Europa y Latinoamérica en el ámbito de la cultura, crear un espacio de encuentro y trazar una estrategia de cooperación cultural que involucre a creadores, gestores, programadores y representantes institucionales de España, Latinoamérica y Europa", han dicho.

Más de 30 actividades programadas

Con un programa diverso, Puente ofrecerá del 25 al 29 de noviembre más de 30 actividades entre las que se incluyen charlas y mesas de debate por las mañanas, funciones en vivo por las tardes y programación cultural local nocturna. Finalizará el 29 de noviembre en el CCCC coincidiendo con la Exhibición de Migrats Dansa.

A través de cuatro rutas de pensamiento basadas en Residencias, Movilidad, Mediación y Modelos de gestión, se plantean acciones que combinarán conferencias magistrales, mesas largas, presentaciones, laboratorios, talleres, sesiones de trabajo colaborativo, showcase y relatorías finales, con la participación de compañías españolas y la asistencia de invitados internacionales.

'Showcase' en el Teatre Principal

Las tardes del 25, 26 y 27 de noviembre, el Teatre Principal de València acogerá un 'showcase' diario con tres compañías valencianas, "una oportunidad única para descubrir la vitalidad y diversidad de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana", dicen sus organizadores. Estas sesiones "se diseñan como una ventana estratégica para la proyección e internacionalización del talento local, facilitando el encuentro con programadores, agentes y profesionales de distintos países interesados en establecer nuevas colaboraciones".

Oportunidad para la internacionalización

El evento reunirá a más de 41 profesionales internacionales entre los que se encuentran dramaturgos, directores, productores y gestores culturales de más de 15 países iberoamericanos para debatir, crear redes y compartir experiencias en torno a la creación escénica contemporánea.

Desde la organización señalan que Puente "se presenta como una oportunidad única para los agentes del sector cultural de internacionalizarse, tejer lazos sólidos entre profesionales, impulsar sinergias creativas y aumentar la visibilidad de las artes escénicas iberoamericanas a nivel global. En definitiva, ser una ventana para todos aquellos profesionales de las artes escénicas que participen en el congreso".