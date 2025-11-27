Una de bravas para la RAE

Si hay algo en España que una a todas las barras, desde los bares de toda la vida hasta los gastrobares más modernos, son las patatas bravas. Sin embargo, aunque todo el mundo las conoce y las pide por su nombre, la Real Academia Española todavía no reconoce "brava" como una entrada en su diccionario.

Por eso, Choví, la marca valenciana líder en salsas y referente en 'allioli', ha decidido dar un paso al frente y presentar una petición formal a la RAE para que la palabra "brava" recoja también su significado gastronómico.

El respaldo de los bares

Los verdaderos embajadores de esta salsa son los bares, los que la sirven en sus cartas, en sus mesas y en la memoria colectiva de quienes la disfrutan. Locales de todos los rincones del país como Arzábal o La Campana (en Madrid), La Cantona o Cervecería Abastos Tito (en València), Club de golf de Terramar (en Sitges), Bar Jardín Cordobés (en Viladecans) o Pizzería La Font (en Barcelona) se han unido a la iniciativa para demostrar que la palabra brava ya existe en el diccionario de la calle: las cartas de los bares.

"Los bares son quienes han mantenido viva la brava, quienes la sirven con orgullo y la han hecho parte del lenguaje popular. Esta petición nace de ellos y de todas las personas que, al pedir unas bravas, entienden perfectamente a qué se refieren", asegura Agustín Martiño, business director de Choví. Por ello "queremos que la RAE reconozca lo que millones de españoles ya saben: que la brava no es solo una salsa, es parte de nuestra cultura gastronómica".

Esta iniciativa lucha por cumplir los distintos criterios que la RAE exige para incluir esta nueva acepción de "brava". Entre ellos se encuentra este uso extendido geográficamente, pero también intergeneracional. Y para demostrar este último punto, Choví ha unido a dos generaciones, diferentes aparentemente, pero unidas por una misma causa, la salsa brava.

Para ello, la marca valenciana cuenta con unos embajadores de lo más representativos que animarán a los españoles a unirse a esta petición. Por un lado, los rostros famosos de la televisión, Cañita Brava y Agustín Bravo; y por otra parte una selección de famosos 'influencers' como Montoya, Darío Eme Hache o Linguriosa, referentes del público joven, que invitarán a sus comunidades a sumarse a la campaña en Change.org y a compartir este mensaje con humor y sabor.

Con esta acción, Choví y los bares de España reivindican el valor cultural de algo tan cotidiano como unas patatas bravas y lanzan un mensaje que busca llegar tanto a la Real Academia Española como a los corazones (y los estómagos) de todos. 'La petición ya puede firmarse en Change.org y se irá actualizando con nuevos apoyos del sector hostelero en las próximas semanas.