Fiestas, ritos y espiritualidad: Cristina García Rodero expone la España 'mágica' en el IVAM

Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) es sinónimo de Fotografía, así, en mayúsculas. Una disciplina a la que ha consagrado su vida y que le ha valido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional. Incansable buscadora de historias a través de su estilo y disparo, García Rodero expone su visión de las costumbres y tradiciones nacionales más "mágicas" en la exposición 'Cristina García Rodero. España oculta'. Se podrá ver en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) a partir del próximo 4 de diciembre.

La galería 5 del centro de arte de la calle Guillem de Castro recoge la serie completa de 155 fotografías que conforman el libro ‘España oculta’ (1989), que en 2024 volvió a publicarse y "constituye uno de los libros más importantes en la historia de la fotografía española", aseguran desde el IVAM.

'La confesión. Saavedra, Begonte' (1980). / Cristina García Rodero

Las imágenes recogidas en este libro parten del que fue -y sigue siendo- el proyecto más importante de la vida de la artista: la España 'oculta'. Se trata de la serie de fotografías con las que García Rodero documentó fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y formas de vida de numerosos pueblos del país a lo largo de más de 15 años, desde 1973 hasta 1989. Todas ellas están reunidas en el libro del mismo título que se publicó en el año 1989 como catálogo de la exposición celebrada en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid.

Entre lo terrenal y lo espiritual

Desde los inicios de su carrera, García Rodero ha recorrido miles de kilómetros en una búsqueda "apasionada" de imágenes y personajes que registren de "un modo inconfundible, la vida, el vínculo que los seres humanos mantienen en la frontera entre lo espiritual y lo terrenal, junto con los ritos y tradiciones que nos han acompañado durante siglos", añaden desde el museo.

Ese camino comenzó en el año 1973, cuando la Fundación Juan March concedió a Cristina García Rodero una beca de creación artística con la que pudo adquirir su primera cámara, una Asahi Pentax de 35 mm, y con ella recorrió los pueblos de España para documentar y preservar la memoria de sus fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y la forma de vida de sus gentes. "Me propongo realizar un trabajo antológico de las costumbres de España, tanto en su abertura y progreso, como en su ocultamiento y tradición. Para ello utilizaré el medio más actual y representativo de mi época: la expresión fotográfica", explicaba García Rodero en la memoria de solicitud de la beca.

'La Roja, Villafranca de los Caballeros' (1980). / Cristina García Rodero

"Entre estas imágenes García Rodero captó también, un momento clave de la historia de España: la muerte de Franco en 1975 y el inicio de un periodo de transición que afectaría notablemente a la forma en que se vivirían y representarían las tradiciones y ritos culturales del país a partir de entonces. Descubrir estas tradiciones ocultas, darlas a conocer y asegurarse de que no se perdieran en la historia se convirtió en un reto para la fotógrafa manchega", abunda el IVAM.

"He intentado fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España popular" Cristina García Rodero — Fotógrafa

El libro ‘España oculta’, que obtuvo en el momento de su publicación el Premio al Mejor Libro del Año en el Festival de Fotografía de Arlés, "se convirtió en una fuente de inspiración para fotógrafos, artistas y amantes de la fotografía, fijó el aspecto y el espíritu de un momento especial de nuestro país y se constituyó en hito fundamental de la historia de la fotografía en España. El valor documental y etnológico de su obra es sobresaliente, pero la calidad estética de su fotografía la convierte en algo más que un simple registro visual", añaden. "He intentado fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España popular en toda su pasión, amor, humor, ternura, rabia, dolor, en toda su verdad; y los momentos más plenos e intensos de la vida de estos personajes, tan sencillos como irresistibles, con toda su fuerza interior", ha dicho García Rodero.

'Petición de lluvia para los campos. Tiertafuera' (1984). / Cristina García Rodero

En 2024 y 2025, más de 50 años después de que García Rodero recibiera la citada beca que, en palabras de la fotógrafa, "le cambió la vida" y le ha permitido "llevar 50 años haciendo realidad un sueño", y coincidiendo, además, con la reedición del libro, varias instituciones celebran su trabajo organizando la exposición ‘Cristina García Rodero. España oculta’.

"Estaba harta de la España que se mostraba desde el Estado, una imagen de cara a los extranjeros" Cristina García Rodero — Fotógrafa

Desde mayo de 2024, la exposición está viajando por distintas instituciones españolas: Círculo de Bellas Artes en Madrid, Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga, Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Museu Fundación Juan March de Palma y, ahora, el IVAM.

Figura referente

Cristina García Rodero fue la primera española miembro de la prestigiosa agencia Magnum, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2014 y doctora honoris causa por la Universidad de Castilla La Mancha en 2018, entre otras muchas distinciones. "Es un referente indiscutible en la fotografía contemporánea", alaba el IVAM.

La fotógrafa Cristina García Rodero. / Nacho Gallego/EFE

"Las imágenes de Cristina García Rodero nos interpelan, nos invitan a mirarnos en el espejo y preguntarnos qué nos define como sociedad. Las imágenes que conforman ‘La España oculta’ son también un muestrario de la España real, no tan lejana, sobre la que caben innumerables lecturas, tanto individuales como colectivas", explican desde el centro de arte moderno valenciano.

La artista ha explicado que se sintió "una kamikaze" durante este proyecto, al encontrarse "sola ante una España desconocida, en la que yo quería entrar y dar a conocer. Estaba harta de la España que se mostraba desde el Estado, una imagen de cara a los extranjeros". En este sentido, Cristina García Rodero ha expresado que "me encontré un país de gente muy humilde, apenas habían salido de sus pueblos si no era para emigrar. La gente se esperaba ver la España de la Movida, pero yo fui a contracorriente".

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 8 de febrero de 2026.