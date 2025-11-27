Isabel Sanchis ilumina Madrid

La diseñadora valenciana Isabel Sanchis es una de las 16 firmas de moda elegidas para decorar Madrid. Para Isabel Sanchís, la Navidad es magia y esta esencia navideña se materializa en un abeto instalado en la plaza de San Juan de la Cruz. Un árbol de estética geométrica compuesto por esferas doradas y plateadas, algunas de las cuales parecen surgir del propio abeto, evocando las tradicionales bolas navideñas. En su interior, se esconden símbolos característicos de estas fiestas como estrellas o regalos, pero también elementos del mundo del diseño que reflejan a Madrid como capital de moda. “Ha sido un verdadero honor para nosotras diseñar este árbol. Deseamos que todo el amor y la pasión que hemos puesto en este trabajo se transmita a todas las personas que puedan disfrutar de su luz” afirman las diseñadoras.