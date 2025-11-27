Isabel Sanchis ilumina Madrid
La diseñadora valenciana Isabel Sanchis es una de las 16 firmas de moda elegidas para decorar Madrid. Para Isabel Sanchís, la Navidad es magia y esta esencia navideña se materializa en un abeto instalado en la plaza de San Juan de la Cruz. Un árbol de estética geométrica compuesto por esferas doradas y plateadas, algunas de las cuales parecen surgir del propio abeto, evocando las tradicionales bolas navideñas. En su interior, se esconden símbolos característicos de estas fiestas como estrellas o regalos, pero también elementos del mundo del diseño que reflejan a Madrid como capital de moda. “Ha sido un verdadero honor para nosotras diseñar este árbol. Deseamos que todo el amor y la pasión que hemos puesto en este trabajo se transmita a todas las personas que puedan disfrutar de su luz” afirman las diseñadoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Alzira no detecta ninguna causa directa de la muerte
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible
- El Ventorro entrega al juzgado la foto del reservado donde comieron Carlos Mazón y la periodista
- El propietario del Ventorro entrega al juzgado la factura de la sobremesa de Mazón con la periodista el 29-O