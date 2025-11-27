Kairu, Meru o Dikembe: Bioparc abre una votación para elegir el nombre del bebé rinoceronte

En Bioparc se está viviendo un acontecimiento histórico. La primera cría de rinoceronte blanco nacida en el parque acaba de cumplir tres semanas y avanza con paso firme en su proceso de aclimatación. Tan solo unos días después de llegar al mundo, el pequeño ya mostraba una notable vitalidad, un comportamiento que ha llenado de confianza al equipo técnico y que hoy permite verlo corretear en el espacio exterior que recrea la sabana africana.

Durante este periodo inicial, la cría ha crecido satisfactoriamente, desarrollando sus instintos y reconociendo las zonas de la amplia instalación interior donde cuenta con refugio y temperatura controlada. Paralelamente, dispone de un recinto exterior acondicionado específicamente para mantener su actividad física y garantizar un desarrollo adecuado.

La madre, Kwanza, también evoluciona favorablemente tras el parto y acompaña al pequeño en esta nueva etapa. El proceso de adaptación al exterior, sin embargo, es delicado: requiere que el joven rinoceronte reconozca progresivamente los espacios a la vista del público. Para ello, el equipo de Bioparc ha puesto en marcha un protocolo de seguridad, adecuando primero el hábitat de las gacelas Mhorr, que es un área más reducida y colindante, con medidas como reducir el nivel del agua o añadir más arena. En sus primeras salidas, se ha mostrado curioso y aventurero, mientras que Kwanza avanza con la prudencia propia de una madre primeriza.

La previsión es que ambos permanezcan en el exterior entre la mañana y el mediodía, aunque el horario puede variar según las condiciones meteorológicas.

Siguiendo la tradición de los parques de conservación, quien encuentra al recién nacido tiene el privilegio de elegir su nombre. Pero, tratándose de un nacimiento tan relevante para el programa internacional de preservación del rinoceronte blanco (EEP), Bioparc ha decidido compartir esa decisión con toda la ciudadanía.

Desde hoy, cualquier persona puede participar en la votación abierta en la web del parque y elegir entre tres nombres de origen africano seleccionados por el equipo cuidador:

Kairu : significa “el que es negro” en kikuyu (Kenia), en referencia al oscuro tono de piel que adquieren las crías tras el parto.

Meru : inspirado en el majestuoso monte de Tanzania y en la ciudad y el condado homónimos de Kenia.

Dikembe: nombre de raíz lingala (África central), asociado a la fuerza y la resistencia.

Este método participativo ya ha servido para bautizar a otros animales emblemáticos del parque, como las crías de elefante Makena y Malik, o los chimpancés Cala y Ekon.

El bebé rinoceronte comienza a reconocer la zona exterior y BIOPARC Valencia invita a elegir su nombre. / L-EMV

Las imágenes del pequeño rinoceronte, con sus grandes pezuñas, su torpeza encantadora y sus carreras incansables, ya han dado la vuelta al mundo y han despertado una ola de ternura en redes sociales. Para Bioparc, este impacto emocional es un motor fundamental para promover el respeto y la protección de la biodiversidad. No en vano, la especie está incluida en la Lista Roja de la UICN y su supervivencia depende de rigurosos programas de cría controlada como el que se desarrolla en Valencia.

Día de los murciélagos

Más allá del hito del rinoceronte, BIOPARC continúa impulsando iniciativas de conservación centradas en la fauna urbana. La Fundación BIOPARC, en colaboración con Caixa Popular, celebrará el próximo sábado 13 de diciembre a las 12:00 h una nueva edición de la actividad “Bat Day”, dirigida a todas las personas interesadas en conocer más sobre los murciélagos, un grupo animal tan desconocido como imprescindible para el equilibrio ecológico.

La actividad, recomendada a partir de 8 años, permitirá descubrir de forma divulgativa las características de estos mamíferos voladores y participar en la construcción de cajas refugio para murciélagos urbanos o fisurícolas, una herramienta clave para favorecer su presencia en las ciudades. El precio es de 5 euros por persona, con inscripción previa hasta completar aforo.