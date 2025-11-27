El Micalet premia al grup de danses Alimara i a la periodista Esperança Camps
Els 38 premis de la Societat Coral se celebraran aquest divendres i “aposten així pel periodisme compromés i la preservació del patrimoni cultural valencià”
La Societat Coral el Micalet lliurarà aquest divendres, 28 de novembre, els Premis Miquelet 2025, en la seua 38a edició. Serà en una cerimònia que tindrà lloc a les 19.00 h en la seu històrica d’aquesta centenària entitat (C/Guillem de Castro, 73). Uns guardons que enguany “adquireixen un caràcter certament especial”, tal i com ha plantejat la presidenta de la Micalet, Gemma Pasqual, ja que premien “el rigor periodístic, amb la concessió d’un dels premis a la periodista Esperança Camps, i la lluita constant per la preservació del patrimoni cultural valencià, amb el guardó atorgat al grup de danses Alimara”.
El Premi Miquelet d’Honor 2025 s’atorga a Esperança Camps i Barber (Ciutadella de Menorca, 1964), periodista i escriptora, “en reconeixement a la seua trajectòria marcada per la determinació, la professionalitat i el compromís en la defensa de la llengua i la cultura”. Camps va ser la primera veu de Canal 9 Ràdio el 1989, una vinculació amb el sector públic audiovisual valencià que després va reprendre en À Punt. A més, ha estat consellera de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears i des del 2020 és cap de redacció de Vilaweb.
En la seua faceta com a escriptora, cal destacar la publicació de nou novel·les. Recentment ha publicat Els morts de Mazón, el primer gran estudi periodístic sobre els devastadors efectes de la gota freda que causà 229 morts al País Valencià.
El Premi Miquelet d’Honor Col·lectiu 2025 serà per al Grup Alimara, una entitat fonamental en la preservació i difusió del patrimoni cultural valencià. Fundat el 1975 per membres vinculats al Seminari d’Art Popular de la Universitat de València, sota la direcció del professor Felip Garín, Alimara naix amb la voluntat de recuperar i dignificar les tradicions, la música, els balls i la indumentària valencians.
La seua tasca s’ha caracteritzat per una investigació rigorosa i una difusió respectuosa del folklore valencià, sempre amb criteris científics que garanteixen la màxima autenticitat. Un dels seus camps més destacats és la recuperació i divulgació de la Dansà, el ball nacional valencià, en què han desenvolupat una intensa activitat pedagògica i de recerca.
La cerimònia comptarà amb la presència de representants de la cultura i la societat civil valenciana, i en ella també es farà un reconeixement als socis més veterans de l’entitat, amb 50 anys de vinculació a la Societat Coral el Micalet, Claudi Arenas i Toni Mora. A més, hi haurà una actuació especial de l’Orfeó Micalet, que interpretarà poemes musicats de Vicent Andrés Estellés.
