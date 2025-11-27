Estos serán los precios de las entradas de Morrissey en València

Este viernes salen a la venta las entradas de uno de los conciertos más esperados del año en la ciudad de València. A principios de esta semana la promotora valenciana Serious Fan Music y Primavera Sound anunciaban la actuación del icono del pop Morrissey el próximo mes de marzo en el Palau de les Arts. También informaba de que los tickets para el concierto se pondrían a la venta a partir de este viernes en la web de la promotora, aunque no se especificaban los precios.

Pero, tal como ha podido comprobar este periódico, los fans del que fuera líder de The Smiths podían desde este jueves reservar ya sus asientos entrando a través de una web dedicada al artista y, tras introducir un código promocional, acceder a la preventa de las entradas. Estas han salido por unos precios que van desde los 103 euros de las más baratas -en las últimas filas del auditorio de Les Arts- hasta los 163 de las siete primeras filas del recinto.

Casi 1.500 localidades

El auditorio del Palau de les Arts tiene un aforo de 1.493 localidades y, a juzgar por la web de la preventa, ya se han ocupado la mayoría de las butacas de la Zona 1 (las de 163 euros), mientras que la ocupación de las zonas 2 (143 euros), 3 (123 euros) y 4 (103 euros) es algo menos.

Morrissey, icono del pop británico, actuará el próximo 12 de marzo en el Palau de les Arts de València en una gira española que recalará también en Zaragoza y Sevilla. Será la primera vez que el éx líder de The Smiths actúa en la ciudad, aunque no en la Comunitat Valenciana: aún son recordados los conciertos que ofreció -y que no ofreció- en el Festival de Benicàssim. La venta general de entradas se abrirá en la página web de Serious Fan Music el 28 de noviembre a las 10:00 horas.

Una influencia "innegable"

"La influencia de Morrissey es innegable", destaca en un comunicado SFMusic y Primavera Sound, promotoras del concierto. "Colectivamente considerado como una de las figuras más relevantes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación, ha publicado trece álbumes de estudio en solitario. Todos ellos alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido, aunque su relevancia está muy por encima de cifras y condecoraciones. Recientemente, Morrissey recibió el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a los derechos de los animales", añaden.

Como vocalista de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. Como solista, ha consolidado un sonido que aún resuena hoy en día, Cuando vio la luz el primer sencillo de The Smiths, "Hand In Glove", la escena musical cambió para siempre y se inauguró así una colección de himnos generacionales como "This Charming Man", "How Soon Is Now?" y "There Is A Light That Never Goes Out". Cuando Morrissey emprendió su carrera en solitario, esa colección se amplió con "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood", "English Heart" o "First of the Gang to Die".