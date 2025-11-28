La Diputación no encuentra director para la Institució Alfons el Magnànim

La Institució Alfons el Magnànim (IAM), la editorial de la Diputación de València, continúa sin dirección casi medio año después de la dimisión de Josep Enric Estrela, el pasado mes de julio. La corporación provincial asegura que está buscando “una persona con el perfil adecuado”, pero admite que, por ahora, no ha conseguido cerrar ningún nombramiento, pese a haber contactado con algún posible candidato que finalmente fue descartado.

El diputado de Cultura, Francisco Teruel, resta dramatismo a la situación y defiende que la normalidad en el funcionamiento de la entidad es “absoluta”. “La editorial sigue trabajando gracias a la profesionalidad de los empleados, que mantienen la programación de publicaciones y actos prevista”, señala. El objetivo, añade, es que la plaza pueda cubrirse “de cara al año que viene”. El perfil que busca la Diputación es el de un funcionario del grupo A1, ya sea mediante promoción interna o procedente de otra administración.

Salida de la AEPV

La situación de interinidad se produce en un contexto especialmente delicado para el Magnànim, marcado por cambios internos, reorientaciones políticas y alguna polémica. Estrela, que había sido nombrado director en febrero de 2024 tras ejercer desde 2018 como subdirector, dimitió “por motivos personales”, vinculados, según explicó él mismo, a su conciliación familiar. Su marcha se produjo apenas unos meses después de asumir el cargo en sustitución del sociólogo Vicent Flor, quien estuvo ocho años al frente de la institución tras ganar un concurso público en 2016.

Flor fue relevado por el actual gobierno provincial (PP y Ens Uneix) alegando un “cambio de ciclo”. El propio Teruel reconocía entonces su satisfacción con el trabajo realizado, pero defendía la necesidad de abrir una nueva etapa. Esa nueva etapa, sin embargo, sigue sin dirección formal y con una estructura interna alterada tras la reforma del reglamento aprobada en marzo, que supuso la supresión de varios institutos internos y el cese de sus responsables.

Mientras tanto, el Magnànim ha continuado desarrollando su actividad, aunque no sin algunas controversias. Una de las decisiones que más impacto ha tenido en el sector editorial valenciano ha sido la salida de la Institució de la Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). La Diputación justificó su abandono por entender que la entidad “no está centrada única y exclusivamente en la promoción de autores valencianos” y por no compartir el modelo lingüístico que, según el gobierno provincial, debería impulsar el Magnànim.

Dimisiones y tercera vía

Esta decisión provocó la dimisión del economista, ensayista y editor Gustau Muñoz como director de la colección Pensament i Societat. Muñoz calificó la ruptura con la AEPV de “despropósito” y denunció una deriva política y cultural preocupante. La propia asociación de editores mostró su sorpresa ante la decisión y negó las acusaciones relativas al uso lingüístico o a la procedencia de los autores que publican sus miembros.

En paralelo, la Diputación ha impulsado una nueva colección de filología valenciana dentro del Magnànim, alineada con la llamada “tercera vía” lingüística. El primer título publicado, “Sistema d’accentuació (valencià, castellà, italià; segles XIX-XX)”, del filólogo y académico de la AVL Abelard Saragossà, cuestiona abiertamente el sistema normativo vigente y propone un modelo alternativo de acentuación. Este movimiento ha sido defendido personalmente por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que ha reivindicado un modelo lingüístico “del pueblo” y ha cargado contra lo que considera políticas lingüísticas alejadas de la realidad social.

Mientras, sigue publicando

Todo ello dibuja un escenario complejo para una institución que, desde su fundación en 1947, ha sido uno de los principales referentes editoriales públicos de la Comunitat Valenciana, con más de 1.300 títulos publicados y un papel destacado en la difusión del pensamiento, la investigación y la cultura valencianas.

La falta de un director o directora en un momento de tanta sensibilidad institucional y cultural no pasa desapercibida en el sector. Aunque desde la diputación insisten en la normalidad del funcionamiento diario, fuentes próximas al ámbito editorial señalan que la ausencia de una figura al frente puede dificultar la definición de una línea clara y la interlocución con autores, editores y entidades culturales.

Por ahora, la Diputación mantiene abierta la búsqueda, sin prisa oficial pero con el horizonte de contar con director nuevo para el IAM a principios del próximo año. Mientras tanto, la editorial sigue con su actividad, como demuestra la publicación del libro "Isidro Escandell, el sembrador de ideas", del historiador Antonio Laguna, o la de “Enric Moret. La memòria del marbre”, de Josep Franco, último premio ‘María la Jabalina’ de Memoria Democrática.