Fundación Bancaja presenta su belén monumental de más de 1.000 figuras con un recorrido por los escenarios de Nazaret, Belén y Egipto

La Fundación Bancaja ha presentado este viernes el Belén Fundación Bancaja, un conjunto escultórico monumental que recrea los momentos más importantes en torno al nacimiento de Jesús. La presentación ha contado con la intervención de la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón.

Integrado por más de 1.000 figuras de elaboración artesanal, el grupo escultórico ofrece un amplio relato histórico, que se inicia con la Anunciación en Nazaret, pasa por el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y concluye con la Huida a Egipto para eludir la amenaza de Herodes.

Vistas del Belén Fundación Bancaja. / L-EMV

La iniciativa del Belén Fundación Bancaja surgió a principios de los años 90 y la materialización de la idea se extendió durante seis años, los tres primeros dedicados a una rigurosa investigación histórica que abarcó el estudio de más de medio centenar de libros sobre la vida de Jesús de Nazaret. La ejecución de la obra corrió a cargo de los destacados belenistas españoles José Luis Catalá, como maestro belenista, y José Luis Mayo en el modelado de las figuras.

Expuesto por primera vez en 1996

Expuesto por primera vez en València en 1996, la Fundación Bancaja itineró posteriormente el belén por diversas capitales españolas, recalando de nuevo en València en 2006 y realizando su última exhibición pública en 2011 en Sagunt. "Hoy presentamos de nuevo en València el belén de la Fundación Bancaja, haciendo posible un objetivo que nos habíamos marcado como es el reencuentro entre la ciudad y este magnífico belén de tanto arraigo y que une tradición, arte e historia. Y hoy también asumimos el compromiso de que el belén sea cada Navidad un referente en nuestra ciudad, que cuenta con una tradición belenística de tanto prestigio", ha afirmado Rafael Alcón.

La nueva presentación en València se realiza tras un delicado trabajo de restauración. María José Catalá ha agradecido a la Fundación Bancaja el trabajo de restauración del belén, que vuelve a estar expuesto en Valencia 20 años después de su última presentación en la ciudad: "Este es un regalo para toda la ciudad y como alcaldesa estoy enormemente agradecida por la labor de la fundación y por su esfuerzo en devolver este maravilloso belén a la ciudad", ha señalado la alcaldesa.

Una de las escenas del belén. / L-EMV

Entre los conjuntos restaurados hay varios "emblemáticos por su belleza, delicadeza y originalidad", han dicho desde la fundación: San José enseñando a los niños el oficio de carpintero; la Sagrada Familia en un descanso en la Huida a Egipto; el palacio de Herodes, que incluye mosaicos pintados al óleo y elementos arquitectónicos realizados con la técnica de yesería y estuco tradicional; la variada vegetación, realizada con latón, plomo y acero, y compuesta por plantas de zona mediterránea como olivos, alcornoques, parras, piteras, chumberas y palmeras; o los barcos de la zona del puerto de Egipto y las jaimas del desierto.

Todas las figuras están confeccionadas en barro cocido y los ropajes que portan los personajes han sido diseñados a partir de ilustraciones de William Hole, extraídas de sus libros 'Vida de Jesús' y 'Vida de Nuestro Señor Jesucristo', y de ilustraciones de William Barclay, de su libro 'Jesús de Nazaret'. El conjunto permite así mostrar la vida cotidiana de hace más de 2.000 años de forma fiel y detallada.

El Belén Fundación Bancaja se puede visitar desde el 29 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en la Fundación Bancaja.

Una historia monumental

Para la elaboración de esta recreación del nacimiento de Jesús se utilizaron en su construcción original materiales como escayola, esparto, resina acrílica o pintura. En años posteriores se realizaron trabajos con resina acrílica para agilizar y reforzar la estructura, y la escenografía se adaptó mediante la técnica de vaciado y moldeado artístico.

En su montaje han participado profesionales expertos en diversas disciplinas técnicas y artísticas. La colocación posterior de cada una de las más de 1.000 figuras centra una delicada labor de montaje para representar multitud de escenarios y recrear los ambientes, edificios, herramientas y vestuario del Israel de hace miles de años.

Tras su presentación en València en 1996, el belén de la Fundación Bancaja viajó por diversas capitales españolas como Alicante, Segorbe, Madrid, Barcelona, Castelló, Palma de Mallorca, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Tarragona, Elche, Alcoi y Sagunt.

Los escenarios del belén

Nazaret. Esta localización constituye el primer gran escenario del belén. Se reproducen escenas en un poblado de 120 habitantes al pie de la montaña. Las figuras permiten asomarse a la recreación de casas de piedra, herramientas de la época y hábitos de vida diaria. Se aprecian aquí la carpintería de José, la fuente de María, la divulgación del Edicto de Empadronamiento y la Anunciación.

Belén. José y María abandonan Nazaret y se asientan en Belén, donde nacerá Jesús. La ciudad de Jerusalén se divisa con las murallas que protegen el templo y palacio de Herodes. Escenas cotidianas como el lavadero, un pastor alimentando a sus ovejas o unos niños jugando son la antesala del establo, escena principal del Belén y en la que se pueden contemplar pastores, los Reyes Magos y el ángel que anuncia la buena nueva.

Egipto. Es el último escenario y se inicia con la escena del descanso. José, María y Jesús reposan bajo dos grandes palmeras junto a las tiendas de los beduinos, ya a salvo de la amenaza de Herodes, que con su orden amenazaba la vida de Jesús. Le siguen las escenas del puerto egipcio, los barcos y los silos, para terminar con el paisaje característico de una tierra marcada por el curso del río Nilo.

La ambientación

En la recreación que refleja la escenografía del belén de la Fundación Bancaja se aprecian detalles que dan testimonio de la fidelidad de los ambientes representados. Algunos de estos detalles son el reloj de sol de la entrada a Belén ornado con dibujos hebreos y en la parte superior la estrella del rey David y la letra "kaf"; los silos de una rica casa egipcia; niños cogiendo higos; el juego del molino, uno de los juegos más antiguos del mundo; o la mezuzah, que era una pequeña tablilla que se colocaba en las fachadas de las casas y que contenía un pergamino con el Shema, fragmento del libro 5º de la Torá llamado Deuteronomio.

El belén se puede visitar en la sede de la Fundación Bancaja. / L-EMV

Las figuras de José y María se reproducen con fidelidad histórica, ya que se casaron con aproximadamente 27 y 18 años respectivamente, y por ello se representan como personajes jóvenes. Los pastores muestran detalles como las muñequeras, el zurrón horadado y el cuchillo de pastor enfundado en un cuerno. La vestimenta de las mujeres en Belén consistía en un manto festoneado generalmente por dos franjas rojas o azules con el cual cubrían su cabello, una túnica ceñida a la cintura con un ancho cinturón de cuero y unas sandalias atadas con correas. Aspectos que se aprecian en las figuras del conjunto.

Otro detalle destacado es el árbol del Empadronamiento en Belén. Para realizarlo se confeccionaron 95.000 hojas de latón pintadas al óleo en tres tonalidades distintas de color verde. El árbol alcanza una altura de 1,15 metros de alto por 90 centímetros de ancho.

Una cuidada restauración

"La exhibición del belén tras unos años sin mostrarlo al público se ha planteado como una oportunidad para revisar el conjunto escultórico, adecuar su estado y restaurar algunas piezas y escenarios para devolverle la intensidad de color y detalle de su creación originaria", explican desde Bancaja.

La complejidad de la escenografía, la ornamentación, vegetación y figuras de terracota modeladas a palillo han requerido la intervención de talleres y profesionales especializados como Mayo, Taller de Arte; las artistas falleras María Pilar Luna y María José Luna del taller Vicente Luna Cerveró C.B. de Valencia; y la escultora y restauradora Ana Belén Vidal.

Con respecto a las figuras, tras una primera labor de revisión e inventario se ha llevado a cabo una primera fase de limpieza con pinceles y bisturí, y de eliminación de pigmentos ajenos a las figuras para recuperar la policromía primigenia de la obra. Posteriormente se han consolidado las uniones, reintegrado las figuras con terracota y se han aplicado materias cerámicas en las lagunas y pequeñas grietas.

La escenografía del belén también ha requerido una limpieza y consolidación de elementos del modelado superficial y estructurales, para lo que se han usado materiales como la resina acrílica y la fibra de vidrio. La estructura de esa escenografía es de hierro, aluminio y madera, materiales sobre los que se han hecho trabajos de refuerzo y ensambladura.