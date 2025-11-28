Indignación entre los gestores culturales por el "desprecio" de la Generalitat

El sector de las artes escénicas sigue mostrando su malestar con la gestión del sector cultural por parte de las instituciones autonómicas. Ahora es Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, quienes han hecho público el "menosprecio" a su criterio que se produce desde la Generalitat a la hora de confeccionar programas como el Circuit Cultural Valencià, en el que la asociación profesional, según denuncian, "no ha tenido ni voz ni voto", pese a estar integrada por buena parte de los programadores de las actividades.

Este malestar fue más que visible en el encuentro profesional que organizó el Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias el pasado jueves en Chulilla, en la comarca de La Serranía. Allí, según denuncian, "no se permitió a los profesionales de la gestión cultural hacer uso de la palabra", por lo que se levantaron y abandonaron la sala donde se celebraba el encuentro.

Fuentes de la asociación explican que antes de este encontronazo se celebraron dos mesas redondas donde no se dio la posibilidad de realizar preguntas ni dar opiniones a los asistentes. Además, se programaron actuaciones musicales, lo que provocó que se dilatara la jornada de trabajo. Finalmente, se realizó una breve presentación de las novedades del Circuit Cultural para el próximo año, donde también se abordaron temas tan relevantes como la composición del catálogo de compañías y grupos profesionales con los que podrán contar los gestores culturales para sus municipios.

Además, se anunció que la convocatoria para que las poblaciones se adhieran al Circuit Cultural Valencià en 2026 será publicada el próximo mes de abril, lo que supondrá que se vuelva a repetir que las resoluciones de las ayudas no lleguen a los municipios hasta el mes de julio y por lo tanto no se podrá programar hasta el mes de septiembre.

Este anuncio lo hizo el subdirector general del IVC, Ignacio Prieto, durante la jornada de trabajo, "lo que generó inquietud y preocupación" de los profesionales asistentes, sin que se pudiera tratar el tema ni poder aportar la opinión de los gestores porque como anunció la organización “no era posible dar la palabra porque había otros actos programados”, lo que provocó la consecuente protesta de la mayoría de los asistentes y el abandono del acto.

Desde Gestió Cultural se quiere mostrar el "total rechazo" a esta manera de proceder del Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que impidieron “la libre expresión de los profesionales y el intercambio de ideas que no persigue otra cosa que mejorar un proyecto que a día de hoy tiene muchos defectos de gestión y que lastra las programaciones culturales y las contrataciones de los espectáculos en los municipios valencianos".