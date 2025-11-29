Fashion y beauty

Me gustaría empezar diciendo que hoy es el cumpleaños de mi hermana Cayetana Ágreda Fitera, a la que no le gusta el rollo del faranduleo y la prensa, pero que por una vez me va a permitir que presuma de hermana guapa, lista, inteligente y muy trabajadora, la mejor tía del mundo además. Muchas felicidades Katanita, te quiero mucho.

Empezamos ahora si el carrusel de eventos, a cada cual más espectacular. Cuánto me gusta ver siempre talentos emergentes, ver lo que se cuece en la moda que vendrá, y que original fue el desfile de la Escuela de costura y patronaje Andres Pert, en el Hotel Only You, y que fue presentado por la directora del centro, Maria José Andrés.

Fueron seis las colecciones credadas por los diseñadores de la escuela, con mucha ilusión, y llenas de diseños como he dicho originales y desbordando creatividad. Si me tengo que quedar con uno, para mi la mejor fue Nerea Zanón.

Presentes en la sala estaban Juanma Doménech, Emi Segura, Felu Rebolledo, Jordi Sánchez-Tarazaga, Andrea March, o Paz Montalvan. La sorpresa fue el desfile final de un ex alumno del centro, Miguel Llopis, que presentó unos vestidos de ensueño, completados con las joyas de Vicente Gracia, que estaba allí Trini Gracia poniéndolas a todas las modelos.

Claramente mi querido Miguel Llopis está de moda, porque tuve la ocasión de volver a verle poco después en la primera edición de los Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025, que concede esta cabecera que leen ustedes.

Presentados por la actriz valenciana, Iris Lezcano, que llevaba un precioso modelo negro de la diseñadora Hortensia Maeso en un dos piezas, se repartieron diez galardones en un evento amenizado por el cuarteto de cuerda Grupo Alea.

Los premios fueron, al Mejor Cirujano Plástico de València, el Dr. Ramón González-Fontana, a la Fashion Hub de la Comunitat Valenciana, el Centro Comercial Bonaire, que recogieron el premio Iván Bolufer y Esther Calvé; a la Fashion Estética Dental, Isabel López de clínica MVOCA, a la Mejor Firma de Lencería Homewear del Año a Ysabel Mora, que recogió el galardón su directora de Diseño, Miriam Sendin, a la Excelencia en Medicina Capilar y Estética, el Dr. Marco Romagnoli, a la Mejor Influencer Beauty, María Blasco; al Mejor Diseño Artesanal para la consagrada diseñadora de moda infantil y juvenil de València, Hortensia Maeso, cuyo taller ubicado en Picanya quedó arrasado tras la dana del 29 de octubre de 2024.

El Premio a la Mejor Creadora de Contenido Lifestyle ha recaído en Macarena Gea, arquitecta y wedding planner. Me detengo aquí a felicitarla efusivamente, porque Macarena es amiga mía hace años, y es un galardón más que merecido. Es una mujer trabajadora, súper creativa, inteligente, con sentido del humor y que estaba guapísima en la gala con su vestido marrón a topos blancos y las joyas preciosas de Suma Cruz (y que pienso copiarle en breve) Estoy muy orgullosa de ti.

El Mejor Diseño en Joyería, que ha sido para Damián López de la marca Anartxy; y por último el Mejor Evento de Moda del Año y ha recaído en la Mediterranea Fashion Week, que recogió el premio su director Sergio Puig.

Como no podía ser de otra forma en un evento de fashion y beauty, todo terminó con un maravilloso desfile con las propuestas más destacadas de diseñadores como Carlos Haro, Hortensia Maeso, Miguel Llopis, Leticia Valera, Greta by Claudia, Lucía 1990 y Studio Sok. Entre los invitados me gustaría destacar a Mónica Duart (que entregó el premio de joyería vestida como una diosa de Hollywood de los años 20)

También estuvieron Mara Ricart (con un espectacular abrigo de piel), David Quesada, Lourdes Paterna, Isabel Cimadevilla, Carlos Ibañez, Mercedes Hurtado, Valeria Edelweis Polito, Davinia Bono, y Asunción Quinzá, entre otros.

Mucho ojo a las frambuesas bañadas en chocolate de Franuí, que dieron tras finalizar el evento, y que estaban para volverse loca… Y atención también al cóctel que dieron tras la entrega de los premios de la Cadena Cope del miércoles pasado, que fue todo un locura, el sitio, la organización, la comida… todo organizado al milímetro magníficamente bien.

La Cadena Cope celebró sus 60 años en València (que se dice pronto) con un fiestón por todo lo alto. Lo hicieron en el auditorio Mar Rojo del l’Oceanogràfic, en una gala donde premiaron a personalidades y entidades que durante todo este tiempo han marcado la esencia de nuestra querida ciudad.

Premio a Levante-EMV

El primer premio no pudo haber sido más salomónico, compartido entre Levante-EMV, que recogió el premio su director, Joan Carles Martí y Las Provincias con Jesús Trelis. Fue muy emocionante para todos ver como ambas cabeceras recogían el reconocimiento a toda una vida trabajando para informar al lector valenciano, y acompañarlo en lo que ocurre en nuestra comunidad.

Presentado por los periodistas de la COPE Pilar Cisneros y Carles Villeta, en el acto se premiaron empresas tan diferentes como Cáritas, Consum, el Puerto de Valencia, Edem, el Hospital La Fe, o el futbolista del Valencia José Luis Gayá. Reconocer también desde aquí la enorme labor de Esther Pastor como consejera, quien como siempre iba elegantísima en el evento.

Junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, estuvieron también presentes el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent (que dijo unas preciosas palabras sobre la importancia de la radio en nuestras vidas y los momentos transcendentales que habíamos escuchado a través de ella) Lucía Fernández del Viso, Cristina Tárrega, Carmen de Rosa, Laura Fitera, Hortensia Roig, o Mayren Beneyto.

Cierro una intensa semana con el cóctel al que asistí en la joyería de Rafael Torres, y al que siempre tendré un inmenso cariño porque era donde mi padre compraba todos sus relojes, y fueron siempre amabilísimos con él (y con nosotros) Para mí ir a su joyería es un poco como sentirme en casa, en un lugar cálido y acogedor, y donde encima tienen joyas preciosas, ¿qué más se puede pedir?

Alicia, Javier y Rafa Torres fueron los anfitriones de una velada elegante, donde numerosas caras conocidas pudieron descubrir la nueva colección de joyería de Marco Bicego, y de la que yo personalmente me habría llevado puestos un par de collares y pendiente. No sé qué habrían dicho los de seguridad, al verme salir por la puerta como una Tutankamón moderna…

Entre copas de champán y luces tenues, saludé primero a Celia y Mercedes Calabuig, educadísimas como siempre. También estaban por allí Julia Pechuán, Maria Casanova, Teresa Cuadrado, Sonia de Mare, Sven Behrmann, Pilar Estepona, la guapísima Natalia Rasskazova, y Andrew Chipp acompañado de Nataliia Medynska (con la que intenté decir las cuatro palabras en ruso que se, y que le hicieron reír mucho, entiendo por qué…)

Estamos todos calentando motores porque la Navidad ya ha llegado, al menos en la cabeza de mis hijos desde hace una semana. Me toca decorar la casa y comprar ya los regalos, aunque confieso que muchas veces en octubre ya los tengo… (Sí, soy de esas personas).