Rafael Alcón: "Cuando apostamos por Sorolla no fuimos unos visionarios, simplemente creímos"

En noviembre de 2013 nació la 'nueva' Fundación Bancaja y, desde entonces, ha estado dirigida por Rafael Alcón. Hace solo una semana, el arquitecto renovó su mandato hasta 2031. Reconoce que poner en marcha el proyecto fue "una lucha muy dura", que está satisfecho de lo conseguido, y que lo más complicado llega ahora que es "mantener" el prestigio. Con "Sorolla y Picasso en el ADN" de la Fundación, remarca Alcón, se han convertido en uno de los centro de arte más visitados de València.

Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, ante "El baño del caballo" de Sorolla / Miguel Angel Montesinos

Desde que preside la Fundación, se han hecho 80 exposiciones y por sus salas han pasado más de 3 millones de visitantes. Buen bagaje.

Esa cifra es la real y todo se ha producido aquí. Hacemos una media de 7 a 9 exposiciones al año. Si han sido 12 años, la operación es fácil. Al principio había dos salas, luego una tercera y la permanente llegó ya al cuarto año. En cuanto al número de visitantes, está contrastado por el número de ventas. Ni mucho ni poco, es lo que es.

¿Es eso lo que usted pretendía?

Si dijese que lo esperaba, a lo mejor no estaría aquí. Era mi ilusión. Cuando aceptas un cargo, lo aceptas con todas las consecuencias. Nadie me puso una pistola en la cabeza para hacerme cargo de esto. Estaba muy tranquilo en mi estudio de arquitectura, que funcionaba muy bien, y cuando asumí esta responsabilidad lo dejé. Ojo, dejé mi vida. Desde ese momento me dediqué a intentar apoyar y salvar una cosa importantísima para la sociedad valenciana después de todo lo ocurrido en el mundo financiero. Esperaba subsistir como pudiera. Muchos nos daban otro destino y otro uso a este edificio. No ha sido fácil. El principio fue una lucha muy dura.

La cifra de visitantes es enorme pensando que, por ejemplo, un turista tiene que pagar para entrar y cruzando el rio tiene el Bellas Artes que es gratuito.

No conozco el Bellas Artes.

Pero ha ido y lo sabe.

Faltaría más, además, su director es un buen amigo y gran profesional. Pero no es lo mismo una institución pública que una privada. Eso vaya por delante. Tiene ventajas e inconvenientes. Nosotros hacemos lo que creemos es lo mejor para una entidad como esta.

En estos momentos son el centro cultural más potente de la ciudad. ¿Qué ha sido más difícil, conseguirlo o mantenerlo?

Conseguirlo y mantenerlo. No mucho, muchísimo.

¿Cree que la percepción de la Fundación ha cambiado?

No es que creo, lo afirmo. Aquí había un tema reputacional un poquito complicado. Hemos luchado y trabajado mucho contra eso y la sociedad valenciana lo ha valorado. Hemos conseguido suprimir esa herencia reputacional y, de hecho, hoy Fundación Bancaja no chirría.

¿Hacia dónde traza la Fundación su futuro?

Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha ido muy bien. Para nosotros la cultura tiene una finalidad social y la utilizamos para eso. Esto en otros sitios no existe pero esa es nuestra finalidad. Te voy a decir una cosa. Cuando comenzamos, nos apoyamos en tres pilares que eran gestionar mucho, trabajar mucho y tener humildad. Y nos ha funcionado muy bien. En esta nueva etapa, añadimos una nueva pata que es la reflexión. Este proceso no ha sido llegar, ver y vencer. Con la reflexión vamos a analizar todo lo bueno que se ha hecho para intentar, por lo menos, mantener o ilusionarnos con la mejora. Y, aquello que se hizo malo, reflexionar por qué, para qué y qué medidas tomar para procurar mejorar, siempre desde la buena gestión, el buen trabajo y, sobre todo, la humildad.

Si el el PP no hubiera modificado la ley no se hubiera podido presentar a la reeelección

No tenía claro el presentarme, pero sí tenía un compromiso. En su día adquirí un proyecto con unas condiciones y está hecho a un 70 u 80%. En un momento sí pensé que sería conveniente otra cara. No soy incombustible, pero es un tema de responsabilidad. La responsabilidad y el compromiso que adquirí me han volcado a aceptar lo que el patronato ha decidido que quería para la Fundación. Yo expuse mi idea y lo que se había hecho y los patronos decidieron que tenía que continuar. La ley lo ha facilitado . Era lo más sensato y el sentido común.

Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, en su despacho / Miguel Angel Montesinos

¿La Fundación estaba preparada para tener otro presidente?

Eso no lo puedo contestar yo. No me gusta que se me identifique tanto. La fundación tiene que ser la Fundación y Rafa Alcón un miembro más comprometido con ella. Nada más. Esta Fundación no se llama Fundación Rafa Alcón. A mí la vanidad... La humildad es una de las primeras patas que me propuse. Que esto sea la Fundación Rafa Alcón no me gusta nada. Hay un equipo detrás de mí y mucha gente. Solo soy el brazo ejecutor y el que está vigilando un poco las cosas.

Se vanaglorian de que Sorolla es el ADN de la fundación. Visto lo visto, ¿fueron unos visionarios?

Teníamos una pequeña colección de Sorolla y sobre todo 'Triste herencia' que es muchos sorollas. Ese cuadro no podía estar aquí guardado. Era apostar por caballo ganador pero había que ponerle unos pequeños refuerzos al lado para que caminara. Y viene la primera palabra, gestión; había que gestionar para conseguir compañeros de viaje. Esa gestión no fue nada fácil pero en 2007 trajimos a València 'Las visiones de España' de la Hispanic. Y no solo fue traerlas, sino que restauradores de aquí se fueron allá para reparar todas estas obras porque estaban un poquito deterioradas. Se consiguió, se trajeron y la exposición recorrió toda España. A partir de ese momento se fue enlazando. Desde que yo asumí la presidencia, no ha habido año que Sorolla no haya estado presente, como mínimo, una vez.

Apuesta por él porque el público responde y paga su entrada.

Sorolla en València es una garantía. A Sorolla hay que potenciarlo porque es un pintor universal. No hemos descubierto América, pero hemos tenido esa visión, si quieres, de verlo, intentarlo y olvidarnos de ciertas inquietudes museísticas. Hay que ser reales. El museo está en Madrid y es propiedad de Sorolla y del Estado por voluntad del propio Sorolla, de los hijos y de su señora esposa Clotilde. En nuestro ADN también está Picasso.

Pero, con el Museo Sorolla de Madrid cerrado, ahora son su 'casa'.

El museo está aquí producto de una gestión que empecé en 2015. En principio era dos cuadritos. Pero gestionar no es solo pedir, ellos tiene que ver nuestras reacciones, nuestros comportamientos y nuestro bien o mal hacer. Ellos han considerado que este centro debían ser donde reposaran las obras mientras el museo esté cerrado por obras y para nosotros es un orgullo y un lujo.

¿Trató de llegar a un acuerdo con la Hispanic para traerse aqui la colección que ahora traerá la Generalitat?

No.

Usted ha hablado de gestionar y sabía de las necesidades económicas de la Hispanic.

Sí, pero no.

Expliquese, por favor,

Lo que te he dicho.

Ahora hay acuerdo Generalitat-Hispanic pero, de momento, no está el espacio de exhibición. ¿Le prestaría sus instalaciones?

Nosotros ofrecemos todo nuestro apoyo a todas las instituciones valencianas. Y ahí lo dejo.

¿Es un sí?

A buen entendedor..

¿El Palacio de las Comunicaciones será un buen espacio para acoger obra tan delicada?

Permíteme, sería un atrevimiento por mi parte valorar una cosa que desconozco. No sé si hay acuerdo o no hay, si es un compromiso o no compromiso. No lo sé. No está acondicionado ahora, pero podrá estarlo en un futuro. No puedo hablar de ese tema. Sería una imprudencia y un atrevimiento manifestarme de algo que desconozco.

¡Quién le iba a decir a Sorolla que iba a tener tantas novias¡

Es un motivo de satisfacción que reconoce que lo hemos hecho bien. No éramos visionarios, simplemente creímos.

De Sorolla pasamos a Picasso. La Fundación Bancaja es la mayor coleccionista privada de grabados de Picasso.

El año pasado unimos a los dos durante cuatro o cinco meses. Coincidió con el décimo aniversario. Son nuestro ADN y nuestra tarjeta de visita en el resto de España. A nosotros se nos considera mucho por esta colección de Picasso, porque en Europa y en manos privadas, no existe otra igual. No sitúa internacionalmente. No es lo mismo preguntar con las manos vacías que llegar con una tarjeta de visita como esta. No es lo mismo.

A la hora de programar arte contemporáneo, ¿en qué se basan?

Es difícil porque mantenerse es más difícil que llegar. Ya hemos terminado la programación del 2027 y estamos estudiando la del 28. No es fácil, porque una cosa es nuestro deseo y otra cosa lo que se pueda conseguir. Si te soy sincero, espero conseguir nuestros deseos por lo menos en un 90%.

¿Necesitan programar a artistas comerciales para atraer a un público diferente?

Somos muy plurales y aquí expone y viene mucha gente joven. Le damos un empujón a muchos artistas que necesitan un apoyo porque a nosotros también nos han ayudado.

¿Qué política siguen para la adquisición de obra?

No podemos desviarnos de nuestro criterio expositivo. Queremos completar y tener una exposición coherente. Ese es el criterio que prevalece.

¿De qué exposición se siente más orgulloso?

¡Mira que hemos hecho exposiciones! Te podría decir unas cuantas, pero con la que más satisfacción alcancé fue en 2021 con la de Oteiza y Chillida. Unirlos fue una calvario y meses antes de inaugurar estive a punto de tirar la toalla porque unirlos en una exposición fue algo inédito . Me lo tomé como un triunfo porque llegué a verlo como un imposible.

¿De quién compraría un cuadro Rafa Alcón?

Rafael Alcón está pelao.

¿Y la Fundación?

Hay tantos... pero son inaccesibles. Tenemos los pies en el suelo y no queremos ser Antoñita la Fantástica. Sabemos muy bien hasta dónde podemos llegar y nunca nos acercaremos a ese límite.