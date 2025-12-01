Se aplaza el concierto de Dudamel en el Palau de la Música de Valencia
El concierto extraordinario se pospone por problemas de vuelos con Venezuela.
El concierto extraordinario previsto para el próximo 12 de diciembre en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, protagonizado por el maestro Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, ha sido pospuesto a una nueva fecha, aún por determinar, debido a condicionantes que afectan actualmente a la movilidad aérea internacional vinculada con Venezuela. Estaba previsto que interpretara la monumental Séptima “Leningrado” de Dmitri Shostakóvich.
La agencia Ibermúsica, responsable de la gira del maestro y la formación, ha trasladado esta información al Palau, indicando asimismo que se está trabajando conjuntamente con el director y la orquesta para concretar una nueva fecha que permita la celebración del concierto con todas las garantías.
Tanto Ibermúsica como el propio Palau han manifestado su voluntad de que el concierto pueda celebrarse en una nueva fecha consensuada antes de que termine la presente temporada.
El Palau de la Música de València comunicará las actualizaciones al público y a los abonados a través de sus canales oficiales, agradeciendo la comprensión ante esta circunstancia sobrevenida y reafirmando su compromiso con acoger el esperado encuentro musical en una nueva programación acordada con las partes.
El importe de las localidades se devolverá una vez finalizado el expediente administrativo correspondiente.
Aquellas personas que hayan abonado el importe de sus entradas con tarjeta recibirán la devolución en la misma tarjeta con la que realizó el pago.
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Un polémico cartel de la Generalitat indigna a los vecinos de los pueblos de la dana
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Encuentran al menor de 12 años con síndrome de Down desaparecido en el bosque de Navarrés
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG