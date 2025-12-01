Freddie De Tommaso, tenor: "Hoy en día la ópera requiere más interpretación que en otras épocas"

El tenor italobritánico Freddie De Tommaso (1994) debuta en el Palau de les Arts con un papel que también interpreta por primera vez, Rodolfo, de ‘Luisa Miller’, ópera de Verdi que el teatro valenciano estrena el próximo día 10. Con una trayectoria relativamente corta, su voz es reclamada por algunos de los mejores auditorios del mundo. La crítica le augura un futuro como «el próximo Caruso».

¿Cómo es el personaje que interpreta en ‘Luisa Miller’?

Hago de Rodolfo, no es el Rodolfo más conocido como el de ‘La Bohème’, de Puccini, pero es también muy emocionante. Estoy encantado de estar aquí debutando este papel. Parece que es en España donde debuto mis grandes personajes de Verdi porque también lo hice en Barcelona.

Hábleme de esta ópera.

Es una de las óperas menos representadas de Verdi. Por tanto, es muy emocionante. No significa que no sea una obra fantástica y excepcional en cuanto a la música. De hecho, es muy interesante sobre todo para el tenor. Rodolfo en el primer acto es muy bel canto; luego pasamos a una voz más lírica y acaba muy dramático. Es un desafío en sí mismo y yo lo disfruto mucho. Creo que encaja mucho con mi voz. Además, el libreto es más caótico y convulso, quizás por eso se representa menos que ‘La Traviata’, por ejemplo. La historia involucra a una pareja que se ama y se mete una tercera persona, tiene mucha intriga y acaba, como suele ser habitual en la ópera, en asesinato.

A un cantante de ópera, además de la voz, se le exige cierta preparación actoral.

Hoy en día la ópera requiere más interpretación que en otras épocas, ese es el reto. Yo disfruto mucho actuando porque he sido actor antes, he hecho teatro y televisión y me resulta natural y lo disfruto mucho. Además, tenemos un reparto increíble y mucha química entre los personajes. La producción la hemos trasladado de la época original a de entreguerras. Eso es una reto porque tengo que pensar como un hombre que vive en 1920.

"Un músico muy inteligente"

¿Cómo es trabajar con Sir Mark Elder, director musical de Les Arts y de este título?

Ya trabajé con él en la última temporada de la Royal Opera House de Londres en ‘Carmen’. Es increíble, es un músico muy inteligente y sabes que vas a aprender. Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad.

¿Cómo descubrió la ópera?

Hay varias ‘avenidas’ de entrada. Por una parte, mi padre es italiano y chef y en su restaurante siempre ponía ópera -Pavarotti, Callas- y también nos la ponía en el coche. Y a mi madre también le gusta mucho y nos llevaba a la Royal Opera House para ver obras infantiles. Diría que la primera vez que fui a una ópera tenía 11 años. Así que la disfruto desde pequeño. Por otra parte, fui a un colegio en la que fomentaban cantar en coro; empecé en uno con seis o siete años. Además, la directora del coro escuchaba a los que tenían mejores voces para que tuvieran clases de canto individuales.

De Tommaso, durante la entrevista. / Daniel Tortajada

En 2018 fue ganador del concurso Tenor Viñas y en 2021 saltó a la fama por ‘Tosca’ en el Royal Ballet & Opera. La suya es, por ahora, una carrera relativamente corta. ¿Qué espera de su trayectoria?

¡Espero que sea larga! Espero cantar, por lo menos, 20 o 25 años más. Es curioso porque sí, es relativamente corta, pero para mí parece que llevo una vida. Cada año incluyo uno o dos títulos nuevos del repertorio italiano, alguno francés y quizás algo ruso.

"Si no puedes con la presión, mejor cambia de trabajo"

Es una profesión intensa. ¿Cómo lo lleva en lo personal?

Sí, es una profesión que lleva mucha presión sobre los hombros. Si no puedes con ella, quizás sea mejor cambiar de trabajo. Tengo pasar mucho tiempo lejos de la familia y amigos. Es un sacrificio, es parte de este estilo de vida, pero somos afortunados de tener el teléfono y hablar con cualquiera en cualquier parte del mundo.

La crítica dice de usted que es el ‘próximo Caruso’ y que sigue la estela de Plácido Domingo y José carreras. Eso también es presión.

Es muy halagador escuchar que te comparan con los más grandes. Sin embargo, creo que siempre debemos ser nosotros mismos, yo quiero ser Freddie, quiero cantar con la voz de Freddie y agradezco los halagos, pero es muy peligroso, porque precisamente lo que hizo de esos cantantes algo tan especial fue que eran únicos. Si escuchamos un compás o una palabra, incluso, cantada por Caruso o Pavarotti, los identificamos inmediatamente y eso es lo que hace a un gran cantante. Me encantaría que algún día la gente pudiera escuchar una palabra cantada por mí y decir enseguida ‘es Freddie’. Esa es mi aspiración. Es muy agradable escuchar los halagos, pero no quiero dejar de ser único.

¿En qué repertorio se siente más cómodo?

Me siento más cómodo con el repertorio italiano, aunque una de mis óperas favoritas es ‘Carmen’, me encanta la ópera francesa. ‘Carmen’ tiene una cualidad visceral de la ópera italiana aunque esté en francés.

¿Qué rol le gustaría debutar?

La lista es interminable, pero por decir algunas me decanto por ‘Otello’ y ‘Aida’ de Verdi, y de Puccini, ‘La fanciulla del West’.

¿Tiene alguna manía antes de salir al escenario?

Voy al gimnasio cada mañana, hago pesas, creo que es muy importante activar el cuerpo, los pulmones, que la sangre circule y comer a una hora determinada para no sentirme muy lleno. Y necesito beber mucho líquido. Nada demasiado loco (ríe).

¿Cómo es el público español?

Me encanta el público español porque tiene mucho entusiasmo. Y uno quiere cantar mejor para ese público. Es muy diferente al público alemán, inglés o americano.