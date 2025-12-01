‘Los de fuera’, el viaje desde Picassent hacia todas las cárceles de España

Tino Pérez-Manglano ha logrado, dos años después, hacer realidad el 'spin off' que había previsto para su libro: que estuviera en todas las prisiones de España. 'Los de fuera' (NPQ Editores) lo escribió con perspectiva, tres después de que su padre falleciera, cuando desempolvó los archivos, cartas y documentos que habían compartido durante el tiempo que pasó en prisión. Una estancia que sacudió su mundo familiar y social, una experiencia que sirvió de eje para esta novela a mitad caballo entre el entretenimiento, la terapia y el desgarro, que sirve como espejo para tantas familias que viven con un ser querido encerrado en un centro penitenciario. La novela es para "los de fuera", pero ahora también pueden leerla los que se quedan dentro, como su padre, Joaquín Pérez-Manglano Magro: "Me hace especial ilusión que este libro haya llegado a la prisión valenciana ya que el paso de mi padre por allí estuvo muy marcado por la lectura y por la escritura", explica a este diario su hijo.

De todas las emociones que pueden funcionar como motor para escribir una novela, la de Pérez-Manglano nació como un homenaje y como un ejercicio de reconciliación personal. Mezcla la narración en primera persona con ilustraciones y, sobre todo, con las cartas que su padre le enviaba desde el centro penitenciario de Picassent, cargadas de humor y sabiduría. “El libro fue un homenaje a mi padre pero también a mí mismo; no me considero escritor pero me ha reconfortado tanto en lo personal como en lo laboral”, confiesa Tino.

Ha sido a través de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Es el centro desde el que se han distribuido la mayoría de los libros a las bibliotecas penitenciarias, si bien el propio Pérez-Manglano los llevó al penal de Picassent.

Su padre, a pesar de cumplir un delito económico y de pasar poco tiempo en prisión, impulsó un taller de lectura y recomendaba libros a sus compañeros de módulo así como a su hijo en las misivas que escribía. Aquella pasión por la literatura se convirtió en inspiración para que la novela no quedara solo en los estantes: llevarla a todas las bibliotecas penitenciarias del país era parte de su misión. “Posicionarlo para que tanto los de dentro como los de fuera tengan oportunidad de leerlo y sentirlo como suyo. Que se pueda, en cierto modo, ayudar a toda esa gente que puede verse reflejada en esta historia y, quizá, sirva de terapia para afrontar sus vidas”, explica.

'Los de fuera' combina tragedia y humor, retrata la fuerza de los lazos familiares y habla de resiliencia, complicidad y supervivencia ante la adversidad. La obra se dirige tanto a quienes han vivido la cárcel desde dentro como a los familiares que sufren, así como a cualquier lector que busque una historia intensa y sincera.

Una posible versión audiovisual

Pérez-Manglano admite que su relación con la novela ha sido intermitente: “Cuando lo publiqué, respiré, y hace poco volví al libro dándole vueltas sobre llevarlo a lo audiovisual”. Ese proyecto, aún en fase de exploración, podría abrir la puerta a que la historia llegue a un público todavía más amplio, manteniendo el espíritu de humor, honestidad y memoria familiar que caracteriza la obra.

'Los de fuera', de Tino Pérez-Manglano. / L-EMV

“El libro es mucho más potente de lo que yo creía mientras lo escribía y cuando lo terminé. Esa ha sido la gran sorpresa para mí en todo este tiempo: el 'feedback' de la gente y darme cuenta de cómo se abordan temas tabú, prohibidos en muchas familias y en ciertos ámbitos de la sociedad. En el libro se expresan de una manera bastante natural y cercana, y creo que eso hace que la gente se identifique mucho con la historia, y eso mola. Además, el hecho de que esté en las bibliotecas de las prisiones me parece importante, porque es un lugar en el que el libro debía estar y donde su mensaje puede ser realmente fructífero”, asegura Pérez-Manglano.

De hecho, reconoce que a raíz de este libro ha podido conocer a algunos presos que lo han leído, y con algunos mantiene el contacto, también conmovidos por una historia muy personal que aborda sentimientos generales y generalizados.

Hoy, 'Los de fuera' , es más que una novela: es un puente entre las personas privadas de libertad y las que lo sufren de manera colateral, una herramienta de apoyo y reflexión para quienes atraviesan la experiencia de la cárcel y un testimonio de que incluso en los momentos más difíciles se pueden encontrar historias que conmueven, enseñan y, sobre todo, conectan.