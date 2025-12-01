La gira de ‘CantaJuego - 20 años' llega con dos funciones a València

Dos funciones en València dentro de su gira para celebrar sus dos décadas de trayectoria haciendo reir y disfrutar a los más pequeños. Con esa misión siempre agradecida, el auditorio del Palau de les Arts Reina Sofia acogerá el espectáculo ‘Cantajuego - 20 años. La Gira’, una cita que aterriza en la ciudad tras vender más de 12.000 entradas del espectáculo ‘CantaJuego 20 años – El Musical Familiar’ en su estancia en Madrid. Para València, el grupo infantil ha dispuesto dos funciones que tendrán lugar a las 16.00 horas y a las 18.30 horas del próximo lunes 8 de diciembre.

Experiencia para todas las familias

El nuevo espectáculo, que ya ha pasado desde octubre por otras ciudades como Granada, Vigo, Gijón o Badajoz, promete ser "una experiencia única para todas las familias y seguidores que han sido parte fundamental de la magia de CantaJuego en estas dos décadas de música, risas y diversión". "El público podrá revivir momentos memorables con los infaltables amigos Coco, Pepe y Buby en este especial aniversario que honra veinte años de música y diversión, rindiendo homenaje a los seguidores de siempre y a los nuevos", avanzan desde la compañía.

En concreto, el espectáculo será una experiencia inmersiva única de más de 80 minutos con las mejores canciones, música en directo y coreografías, uniendo el pasado y el presente. Además, el elenco de ‘CantaJuego - 20 años. La Gira’ está formado por Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Rodrigo Puertas y Eugenia Cabrera, que se unen de nuevo para esta celebración.

Proyecto pedagógico-musical

Las representaciones de CantaJuego están dirigidas al público familiar y recomendadas para niños de 1 a 6 años. Creado por Pedro Zaidman -responsable de la dirección musical que va de la mano de Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess en la dirección y producción ejecutiva-, se trata de un proyecto pedagógico-musical, desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz, el entretenimiento y el trabajo psicopedagógico. Propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión corporal.

A lo largo de estos 20 años han sido más de tres millones los espectadores que han disfrutado de CantaJuego durante las más de 18 temporadas que han estado girando ininterrumpidamente, lo que supone más de 200.000 espectadores por año. Cada año, además, realiza más de 135 conciertos y recorre más de cien ciudades.