El IVAM expondrá en la Universitat de València sus esculturas dañadas en la dana

El IVAM expondrá en distintos espacios de la Universitat de València varias de las obras de arte de su colección que estaban almacenadas en Riba-roja y que resultaron dañadas por la dana. "Las piezas, que han sido restauradas tras la inundación que sufrió el almacén de Riba-roja donde se custodiaban, se presentarán nuevamente ante el público cargadas de una renovada potencia simbólica", afirma la conselleria en un comunicado.

‘Rebrot’ es el título de esta iniciativa conjunta entre el IVAM y la Universitat que tiene como objetivo común acercar el arte contemporáneo a los estudiantes y, en general, a los públicos más jóvenes, ocupando lugares emblemáticos de los campus de Blasco Ibáñez y de Burjassot. Entre las obras que se expondrán figuran esculturas de Andreu Alfaro, Miquel Navarro y Alberto Corazón.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha celebrado esta colaboración entre instituciones “que posibilita que las esculturas de grandes autores internacionales del IVAM puedan integrarse en los diferentes campus de la Universitat de València”.

152 obras afectadas

Fue la propia Pilar Tébar la que informó a Les Corts el pasado mes de junio que el 29-O se vieron afectadas 152 obras del IVAM que estaban custodiadas en el almacén de la Generalitat de Riba-roja, en su mayoría esculturas, sobre las que se llevaron a cabo tareas de limpieza. También resultaron dañadas alrededor de 30 pinturas que necesitaron de un tratamiento de urgencia. El coste total de la recuperación y restauración de estas obras fue cifrada por la secretaria de Cultura en unos 200.000 euros.

La riada también afectó a 66 obras de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat, que también estaban almacenadas en la nave de Riba-roja y que fueron trasladadas para su limpieza, secado o elaboración de informes individuales en una operación cuyo coste cifró Tébar en 147.200 euros.

Cambio de paradigma

La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha apuntado que el contexto actual “está atravesado por discursos que oscilan entre el catastrofismo, la resignación y la parálisis. Sin embargo, la urgencia de nuestro tiempo no debe derivar en la desesperanza, sino impulsarnos hacia el rebrot: un cambio de paradigma sustentado en pensarnos desde la ecodependencia y la interdependencia, el optimismo y el empoderamiento ciudadano”.

La vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba, ha señalado que la Universitat de València encuentra en ‘Rebrot’ una oportunidad para repensar su propia cultura institucional: “No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de dialogar con el presente. En este sentido, ‘Rebrot’ funciona como un dispositivo de repatrimonialización, un proceso que no solo recupera las obras afectadas por la dana, sino que también restituye vínculos, memorias y espacios”.

“Al hacer circular las piezas del IVAM por los distintos campus, la Universitat no solo exhibe arte; integra la dimensión patrimonial en la vida cotidiana. Aulas, pasillos y zonas comunes se transforman así en lugares simbólicamente habitados, en auténticos laboratorios de convivencia y aprendizaje”, ha añadido.

Primera fase

"A través del proyecto expositivo ‘Rebrot’, la Universitat de València refuerza su compromiso con el apoyo a la recuperación del arte contemporáneo y el sector cultural afectado por la dana mientras que el IVAM impulsa su papel como instituto, en el que la dimensión museística se entrelaza con la labor académica", señala la institución en un comunicado.

El proyecto es la primera fase de una iniciativa de larga duración entre ambas instituciones que crecerá de manera orgánica y se cimentará en la convicción compartida del poder transformador del arte, en cuyo marco conceptos como reparación y resiliencia ocupan un lugar central.

