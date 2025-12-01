La legendaria banda de heavy metal Judas Priest actuará en el Roig Arena

Judas Priest prepara una noche legendaria de heavy metal en el Roig Arena. La banda liderada por Rob Halford, que lleva más de 50 años sobre los escenarios, actuará en el recinto valenciano el próximo 20 de agosto.

Judas Priest son responsables de algunos de los himnos más influyentes del metal como "Breaking the Law", "Hell Bent for Leather", "Living After Midnight" o "You've Got Another Thing Comin'", y de discos que definieron la escena musical de este género: desde “Rocka Rolla” y “Sad Wings of Destiny” hasta creaciones como “British Steel”, “Screaming for Vengeance”, “Defenders of the Faith” o el devastador “Painkiller”. Su imagen icónica y su sonido inconfundible los convierten en pioneros, líderes absolutos y auténticos embajadores del heavy metal en todo el mundo.

En València ya habían actuado en 2004 como parte del festival Metalmania, que se celebró en la Plaza de Toros, y en 2002 en la sala Repvblicca.

Su trayectoria habla por sí sola: un Grammy por “Dissident Agrressor”, su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame, actuaciones históricas en Donington, US Festival o Live Aid, giras multitudinarias y una creatividad imparable que los ha llevado a firmar uno de los mayores éxitos recientes de su carrera con “Invincible Shield”. Las giras a raíz de este último trabajo discográfico han arrasado en Europa, Reino Unido y Norteamérica, demostrando que Judas Priest sigue en la cima.

En el Roig Arena, estarán acompañados de unos invitados muy especiales. Por un lado, Airbourne, la banda australiana que representa el espíritu más explosivo del hard rock contemporáneo. Por otra, el inconfundible Udo Dirkschneider, fundador y voz histórica de Accept, celebrará el 40 aniversario de “Balls To The Wall”. Considerado una de las voces más reconocibles del heavy metal alemán, Dirkschneider mantiene viva la esencia de una era dorada en la historia del metal.

Las entradas para el concierto de Judas Priest en Roig Arena salen a la venta este jueves, 4 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com .

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.