Premian a tres bibliotecas valencianas por sus campañas de fomento de la lectura

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha premiado el proyecto ‘La participación crea biblioteca y comunidad’ de la Biblioteca Municipal Pública de Llíria como uno de los diez mejores programas de animación lectora que se realizan en España. También han recibido el mismo galardón dedicado a María Moliner la biblioteca de Gata de Gorgos, por el proyecto ‘Todos los caminos llevan a la biblioteca’; y la de Muro d'Alcoi por el programa ‘Estima’m entre Lletres/ Quiéreme entre letras’.

Con este premio, el Gobierno reconoce los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Diez mil euros de premio

Este año, Cultura ha concedido 331 premios a bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes, en el marco de la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos, como el de Llíria, verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros.

El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas. El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Esta iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la campaña es,siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

Vecinos y asociaciones

Según explicó el pasado mes de octubre la concejala de la Red de Bibliotecas de Llíria, Reme Tordera, el proyecto galardonado “representa la implicación del vecindario, las asociaciones y el tejido social en la creación de una biblioteca abierta, participativa e inclusiva”. La iniciativa contempla actividades de fomento lector dirigidas a todos los públicos, con especial atención a los colectivos que tienen mayores dificultades de acceso a la lectura, tanto en castellano como en valenciano.

Además de las tres bibliotecas valencianas, también han recibido el máximo reconocimiento las de Villafranca de los Caballeros (Toledo), Ugena (Toledo), Suances (Cantabria), Horche (Guadalajara), Alagón (Zaragoza), Ares (A Coruña) y Gelsa (Zaragoza).

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.