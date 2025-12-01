Sir Mark Elder debuta en Les Arts con la ópera Luisa Miller, el Verdi más romántico

El Palau de les Arts Reina Sofía se adentra en el Verdi más romántico con Luisa Miller, que se estrena el 10 de diciembre en la Sala Principal bajo la dirección musical de Sir Mark Elder en su debut operístico con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).

El director titular de la OCV se encuentra inmerso en los ensayos de este estreno ante el público valenciano. Batuta incontestable en el repertorio verdiano, Sir Mark Elder destaca que el compositor de Busseto será uno de los pilares fundamentales de su trabajo con la formación titular de Les Arts.

Primera ópera de Sir Mark Elder en València / Miguel Lorenzo

Elder apunta que Giuseppe Verdi obliga al director y a la orquesta a vivir el drama desde dentro. Considera al italiano un maestro por su calidad humana y artística, cuya grandeza está en la capacidad de emocionar al público con historias humanas universales.

Tercera producción de Les Arts

Luisa Miller será la tercera nueva producción que Les Arts estrene dentro de las celebraciones de su XX aniversario. El montaje, coproducido con el Maggio Musicale Fiorentino, tiene el sello de Valentina Carrasco, una de las “sensaciones” de la escena operística, cuya irrupción ha sido muy celebrada por sus propuestas innovadoras y disruptivas, con galardones como el Premio Abbiati de la crítica italiana.

La regista argentina traslada la acción a una fábrica de muñecas de principios del S. XX como escenario en el que tratar uno de los dramas que Verdi aborda de forma magistral en su creación operística: el conflicto paternofilial. A través de su mirada atenta, Carrasco denuncia la rigidez de roles sociales y el imperio de los intereses en la burguesía de la sociedad industrial.

Les Arts reúne en Luisa Miller un elenco con las principales voces verdianas del momento, entre las que destaca el nuevo “tenor de tenores”, Freddie de Tommaso. En su primera actuación en València, el británico debuta el papel de Rodolfo, uno de los más desafiantes de su cuerda y que protagoniza uno de los grandes momentos del género con la conocida aria ‘Quando le sere a placido’.

El complejo y exigente papel de la joven Luisa Miller recae en Mariangela Sicilia, una de las sopranos más reconocidas del momento. La cantante de Calabria sobresale por su fuerza dramática, técnica exquisita y versatilidad, con un repertorio que abarca desde Mozart y Rossini hasta Puccini y Verdi, además de incursiones en la ópera barroca y francesa.

El emergente barítono argentino Germán Enrique Alcántara encarna a Miller en su primera incursión en València, mientras que el prestigioso bajo Alex Esposito, uno de los favoritos de la Sala Principal, da vida a Il conte di Walter. Gianluca Buratto, otro de los artistas de carrera internacional estrechamente vinculado a Les Arts es Wurm. Completa el sexto principal la mezzosoprano rusa Maria Barakova (Federica).